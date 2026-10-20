CEUTA — El asentamiento improvisado de migrantes que ocupaba la plaza Rafael Gibert (conocida como la Plaza Vieja) ha sido desalojado al mediodía de este martes tras una rápida intervención de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional. La actuación se ha producido a instancias del club de moteros de la zona, cuyo local se encontraba bloqueado por la acumulación de personas.

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El presidente de la Asociación Ceutí de Mototurismo, Manuel García, trasladó su queja formal a las autoridades al comprobar que el número de personas había aumentado y que el acceso al establecimiento continuaba impracticable. Tras la intervención policial, el grupo fue desplazado de nuevo hacia la zona del Paseo de Colón, en las inmediaciones de la subida al Mercado Central, permitiendo a los comerciantes recuperar la normalidad en sus instalaciones.

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Los afectados han señalado que, si bien comprenden la compleja situación humanitaria que atraviesan los migrantes que aguardan su filiación policial, la persistencia de los asentamientos frente a los comercios del centro de la ciudad estaba generando graves perjuicios económicos y dificultades de convivencia en el entorno.

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