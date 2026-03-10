La tensión alcanza cotas críticas en la entrega 790 de este martes 10 de marzo: mientras los secretos del pasado siguen saliendo a la luz, una inesperada noticia de boda promete cambiar las dinámicas de poder en la serie de RTVE.

La estabilidad en el palacio de La Promesa se tambalea una vez más. En el capítulo de hoy, los espectadores asistirán a uno de los momentos más esperados por la audiencia: el enfrentamiento público entre la joven pareja formada por Ángela y Curro contra el capitán Lorenzo. Aprovechando la celebración de una timba organizada por el propio Lorenzo —a la que han sido convocados invitados de renombre, incluido el marqués de Andújar—, Ángela y Curro han decidido orquestar una maniobra que dejará al capitán en una situación de absoluta vulnerabilidad, anunciando su compromiso matrimonial ante la atenta mirada de todos los presentes.

Cristóbal intenta zanjar las sospechas

Paralelamente a este conflicto, la trama principal se desplaza hacia la gestión de los secretos familiares. Cristóbal se ha visto obligado a presentar ante Leocadia y Ángela la documentación definitiva sobre su pasado, con el firme propósito de disipar cualquier sombra de duda que pudiera empañar su reputación. Un gesto necesario en un palacio donde las sospechas se convierten rápidamente en armas arrojadizas.

Crisis sentimentales y nuevos interrogantes

El episodio también pondrá el foco en otras dinámicas críticas:

El dilema de María Fernández: La presión sobre María aumenta exponencialmente. Por un lado, la constante inquietud de Carlo respecto a la paternidad del bebé que espera; por otro, el doloroso encuentro en el que su novio la sorprende abrazada a Samuel , lo que promete desencadenar nuevos conflictos sentimentales.

Conflictos en el servicio: La relación entre Julieta y Ciro permanece en un punto de no retorno, marcada por continuas discusiones sobre la independencia de ella. Mientras tanto, Leocadia intenta suavizar las asperezas con Ciro mediante un acercamiento diplomático que oculta, probablemente, intenciones más calculadas.

La 790ª entrega de La Promesa consolida este martes un escenario donde las jerarquías de clase y los secretos personales convergen, dejando claro que el palacio es, más que nunca, un polvorín donde cualquier revelación puede dinamitar el orden establecido.