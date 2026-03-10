La entrega 371 de la serie de RTVE, que se emite este martes 10 de marzo, vuelve a agitar los cimientos del palacio con el inesperado retorno de otro personaje del pasado que promete complicar el futuro de los Gálvez de Aguirre.

La tranquilidad en Valle Salvaje es un bien escaso, y el capítulo de hoy martes promete elevar la tensión a niveles insospechados. Tras el reciente regreso de Isabel, la antigua aya de Adriana, Bárbara y Pedrito, la Casa Grande se prepara para la aparición de don Hernando. Su llegada, en un momento en que las lealtades y secretos están más expuestos que nunca, siembra la desconfianza inmediata en el palacio, especialmente tras la reciente estratagema urdida para consumar el matrimonio entre Irene y Leonardo.

José Luis, acorralado por las conspiraciones

La situación para José Luis se torna cada vez más compleja. El antiguo duque, que siempre ha hecho gala de una gran capacidad para sortear conflictos, se enfrenta ahora a un escenario de conspiraciones múltiples. Por un lado, debe gestionar el frente abierto por Dámaso, quien cuenta con el apoyo estratégico de Victoria y Mercedes. Por otro, la presión externa no cesa: el enfrentamiento con Enriqueta y Braulio —empeñados en esclarecer las circunstancias reales de la muerte de Domingo— amenaza con desestabilizar el frágil equilibrio de la familia.

El enfrentamiento de Luisa con la verdad

En este episodio 371, la narrativa también se centrará en Luisa, quien se verá obligada a encarar el pasado más oscuro de los Salcedo de la Cruz. Este cara a cara con la historia reciente del palacio supone un punto de inflexión, especialmente tras el misterioso anónimo que la citó en el granero durante la emisión del lunes.

La pregunta que resuena en los pasillos de Valle Salvaje es clara: ¿qué intenciones reales persigue don Hernando con su regreso? Las respuestas comenzarán a perfilarse en los próximos capítulos, donde la ambición y el misterio volverán a ser los protagonistas indiscutibles de la trama. Los seguidores de la ficción de RTVE podrán seguir el desenlace de estas tramas este martes, justo antes de la emisión de La Promesa.