El presidente del Gobierno viaja a Bruselas para el Consejo Europeo, donde rechazará el recorte de fondos propuesto por la presidencia chipriota y defenderá la negociación frente a las represalias de Pekín.

MADRID (EFE).— El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamará este jueves al resto de líderes de la Unión Europea una mayor ambición ante el próximo presupuesto comunitario y advertirá de la necesidad de evitar un enfrentamiento comercial con China, alertando de las duras consecuencias negativas que tendría para los Veintisiete.

Sánchez viaja hoy a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo. En la cita se abordará el futuro presupuesto común —denominado Marco Financiero Plurianual—, el aumento de la competitividad europea, la política migratoria, la situación en Ucrania y Oriente Medio, y las complejas relaciones comerciales con Pekín.

Rechazo frontal a los recortes en el presupuesto europeo

En el debate sobre las cuentas de la UE, el Gobierno de España ya había calificado de insuficiente la propuesta inicial de la Comisión Europea. Sin embargo, la preocupación ha aumentado después de que Chipre, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE, haya presentado un borrador que plantea un recorte adicional del 2 % respecto a los números de la Comisión.

Fuentes del Ejecutivo han informado de que Sánchez insistirá ante sus socios en la necesidad de dotar de más recursos al presupuesto. Aunque la propuesta chipriota intenta proteger las partidas de cohesión y agricultura, el Gobierno de España la rechaza firmemente porque considera que el recorte se realiza a costa de elementos esenciales de la agenda de competitividad y, muy especialmente, de las interconexiones energéticas.

Frenar la escalada comercial con Pekín

El otro gran foco de atención del Consejo será cómo reducir el déficit comercial de la UE con China, que ha alcanzado un desequilibrio de unos 350.000 millones de euros al año.

Aunque existe un consenso absoluto entre los Veintisiete de que esta situación es insostenible, los socios comunitarios discrepan sobre las medidas que se deben adoptar. Ante esta división, la postura de España es clara: hay que evitar a toda costa una guerra comercial. El Ejecutivo argumenta que el país asiático cuenta con una enorme capacidad para adoptar medidas de represalia muy duras que perjudicarían a las economías europeas.

Sánchez, que ha viajado cuatro veces a China en los últimos cuatro años, instará al resto de líderes de la UE a ser pragmáticos, alejarse de decisiones unilaterales de confrontación y agotar la vía de la negociación.

Agenda previa en Bruselas

Antes del arranque oficial del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno mantendrá una intensa agenda de reuniones. Participará en el encuentro de líderes socialistas europeos y, posteriormente, en la reunión del grupo de los ‘Amigos de la Cohesión’, una plataforma que agrupa a una quincena de países miembros dedicados a blindar los fondos de desarrollo regional.

Por su parte, el líder de la oposición y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también se desplaza este jueves a Bruselas para asistir a la tradicional cumbre de los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo.