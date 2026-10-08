El equipo del programa conducido por David Broncano se desplaza hasta el recinto de Villaverde para grabar el encuentro con la artista colombiana, que no acudirá al teatro habitual.

La cantante colombiana Shakira será la invitada estrella del programa ‘La Revuelta’ en La 1 de Televisión Española. En una iniciativa de producción poco habitual, el equipo del espacio televisivo se desplazará de manera íntegra hasta las instalaciones de Macondo Park, el recinto ubicado en el distrito madrileño de Villaverde donde la artista se encuentra realizando su actual residencia de conciertos en la capital de España. La propia corporación pública ha confirmado los pormenores de este despliegue tras trascender la exclusiva sobre la ubicación del encuentro.

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Para evitar confusiones entre el público que acude habitualmente a las grabaciones, la dirección del programa ha matizado el formato de la citada entrevista mediante una nota aclaratoria difundida a través de la red social Twitter: «Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy pero Shakira no estará en el teatro esta tarde». De esta forma, la emisión del espacio mantendrá su habitual esquema de difusión, pero situará su plató de forma temporal en el epicentro de la actividad musical de la artista en Madrid.

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Éxito multitudinario en Madrid y presencia de figuras internacionales

La presencia de Shakira en el espacio de la televisión pública coincide con uno de los momentos más intensos de su trayectoria profesional reciente. Tras el impacto comercial y crítico alcanzado con su álbum Las mujeres ya no lloran, la intérprete de Barranquilla ha convertido a la capital española en una de las paradas centrales de su gira internacional.

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Llegó el día 🫡



SHAKIRA 💥



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Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy pero Shakira no estará en el teatro esta tarde. pic.twitter.com/Z7MS5PXJwv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

Los espectáculos celebrados en el recinto de Macondo Park han logrado congregar a decenas de miles de seguidores. Asimismo, la residencia de la cantante colombiana en el espacio de Villaverde se ha caracterizado por la participación de destacadas figuras de la música global sobre el escenario, contando con las apariciones de artistas como Alejandro Sanz, Laura Pausini o Dua Lipa.

Procesos judiciales abiertos en Barcelona y fallo favorable de la Audiencia Nacional

En el ámbito personal, la actualidad de la artista continúa condicionada por su relación con su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué. Recientemente, ambos han vuelto a personarse ante los tribunales en Barcelona para someter a revisión el régimen de visitas relativo a sus dos hijos en común, Milan y Sasha, quienes mantienen su residencia habitual junto a la cantante en la ciudad de Miami. Según sostiene la posición de la artista, el objetivo de esta acción legal no pasa por restar tiempo de convivencia al padre con los menores, sino por reequilibrar entre ambas partes la carga operativa que conllevan los desplazamientos transatlánticos.

De forma paralela, el ejercicio 2026 ha deparado a la cantante una importante resolución en el plano fiscal. La Audiencia Nacional ha dictaminado una sentencia favorable a la intérprete al concluir que no cometió fraude a la Hacienda pública durante el ejercicio correspondiente al año 2011. En virtud de esta resolución judicial, el órgano judicial ha determinado la devolución a la artista de una cifra aproximada de 60 millones de euros.