La científica estadounidense, figura clave en el programa espacial Apolo de la NASA y responsable de consolidar la ingeniería de software como disciplina propia, ha fallecido a los 90 años de edad, según ha comunicado el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Margaret Hamilton, la pionera de la informática que lideró el desarrollo de software para el programa espacial Apolo de la NASA, ha fallecido a los 90 años de edad. La noticia ha sido confirmada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), institución donde la científica desarrolló una labor crucial durante más de dos décadas abriendo nuevos caminos en el ámbito de la informática y la ingeniería. Entre sus logros más trascendentales destaca el liderazgo del equipo encargado de programar los primeros ordenadores que hicieron posible la llegada de los seres humanos a la Luna.

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«Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería. Su trabajo revolucionario incluyó liderar el equipo que programó los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna», ha destacado la entidad en un comunicado. Sobre aquella etapa al frente del desarrollo informático para la agencia espacial norteamericana, la propia Hamilton rememoró en su momento: «Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo. No había más remedio que ser pioneros».

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Liderazgo e innovación en los inicios de la tecnología espacial

Autora de más de 130 publicaciones académicas y divulgativas, Hamilton desempeñó un papel decisivo para afianzar la ingeniería de software como una especialidad científica autónoma. Tras su etapa laboral en el MIT, que se extendió desde 1959 hasta mediados de la década de 1970, la especialista reorientó su carrera hacia el sector privado, donde se consolidó como empresaria e ingeniera ejecutiva.

El impacto de su contribución ha sido puesto en relieve por Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, quien ha afirmado que «decir que Margaret Hamilton fue una pionera —decir que se adelantó a su tiempo— sería quedarse muy corto». En palabras de De Weck, la investigadora «fue ingeniera de software en una época en la que este campo estaba en sus inicios; no solo desarrolló un código avanzado por sí misma, sino que también lideró un equipo que utilizó esa tecnología incipiente para crear uno de los sistemas más complejos que la humanidad había logrado jamás». La trayectoria de la científica estuvo volcada en la prevención de fallos y en la denominada «gestión de lo desconocido», encarnando un modelo de resolución de problemas e ingeniería de sistemas del que se beneficia la industria contemporánea.

Formación académica y reconocimientos institucionales

Nacida en la localidad de Paoli (Indiana) en 1936, Hamilton inició su formación universitaria en matemáticas en la Universidad de Michigan en 1955. Posteriormente se trasladó al Earlham College, institución en la que obtuvo la licenciatura en matemáticas con una especialización secundaria en filosofía en 1958, previo a su incorporación al MIT en 1959.

A lo largo de su vida, su trabajo fue distinguido con múltiples galardones de máximo prestigio nacional e internacional. En el año 2016, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, le hizo entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad. La mención oficial del galardón subrayó que Hamilton «definió nuevas formas de ingeniería de software y ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad», destacando que su arquitectura de sistemas y el código redactado bajo su dirección hicieron posible que Estados Unidos alcanzara la superficie lunar.