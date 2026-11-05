La Unión Europea ha comenzado a aplicar una nueva tasa de tramitación de dos euros a los paquetes procedentes de fuera del territorio comunitario. Esta medida, que entró en vigor el 1 de noviembre, tiene como objetivo financiar a las autoridades aduaneras para reforzar las inspecciones ante la llegada masiva de envíos de plataformas como Shein, Temu o AliExpress.

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Este cobro se suma al arancel aduanero fijo de tres euros por categoría de producto, que se implantó en julio para pedidos inferiores a 150 euros. Aunque la normativa establece que las tasas deben ser asumidas por los importadores, las asociaciones de consumidores advierten sobre el riesgo de que las plataformas intenten repercutir este coste en los usuarios.

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Impacto en el comercio electrónico

El 91% de los paquetes individuales importados a Europa provienen de gigantes asiáticos del comercio electrónico. La entrega de paquetes a domicilio se ha convertido en un fenómeno social y de consumo en España, con un aumento significativo en las compras online. Este volumen masivo de envíos ha saturado las aduanas europeas, dificultando la inspección de seguridad y el cumplimiento de normativas de salud de muchos productos.

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La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha expresado su preocupación de que los comercios electrónicos puedan intentar repercutir el coste de estas tasas en los consumidores, lo cual sería ilegal según la legislación de la UE. Esta legislación exige que se indique el precio final total desde el inicio del proceso de compra.

Objetivos de las nuevas tarifas

La tasa de dos euros está destinada a financiar las inspecciones de seguridad de las autoridades aduaneras, mientras que el arancel de tres euros es un gravamen aplicado a las importaciones de bajo valor para controlar la entrada de mercancías. Ambas medidas buscan garantizar que los productos que ingresan a la UE sean más seguros, siendo los importadores los responsables de pagar estas tasas.

El arancel de tres euros se aplica por cada categoría distinta de artículo dentro de un paquete. Por ejemplo, si un envío incluye una camiseta, un reloj y unos auriculares, se aplicarán tres cobros de tres euros al tratarse de tres partidas diferentes. Sin embargo, si se compran tres camisetas idénticas, se considera una sola línea aduanera.