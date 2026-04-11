El conjunto de Luis García Plaza, en una situación crítica cerca del descenso, recibe a un cuadro rojiblanco que mantiene la mirada puesta en su próximo compromiso europeo ante el Barcelona

El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán será el escenario este sábado, 11 de abril, de uno de los duelos más destacados de la trigésimo primera jornada de LaLiga EA Sports. El Sevilla y el Atlético de Madrid se citan a las 21:00 horas en un encuentro marcado por las urgencias clasificatorias de los locales y la gestión de esfuerzos de los visitantes, que compaginan el torneo doméstico con las rondas finales de la Liga de Campeones.

La lucha por la permanencia frente a la ambición europea

El Sevilla afronta esta cita en un momento de máxima tensión deportiva. Tras caer derrotado en la última jornada frente al Oviedo (1-0), el equipo dirigido por Luis García Plaza se encuentra en la decimoséptima posición de la tabla con 31 puntos. Esta situación crítica obliga a los hispalenses a buscar una victoria de forma urgente para intentar alejarse de la zona caliente de la clasificación y evitar complicaciones mayores en el tramo final de la temporada.

Por su parte, el Atlético de Madrid llega a la capital andaluza tras haber tropezado en su feudo ante el Barcelona (1-2). Pese a este último resultado, el bloque de Diego Pablo Simeone ocupa la cuarta plaza con 57 puntos, lo que le otorga una relativa tranquilidad en la competición liguera. No obstante, el conjunto madrileño encara el choque con la mente puesta en el decisivo compromiso de Champions League del próximo martes, donde volverán a medirse al Barcelona, centrando sus objetivos actuales en el éxito europeo y en la Copa del Rey.

Horario y canales de televisión para seguir el Sevilla – Atlético

El partido, que cierra la jornada del sábado, comenzará a las 21:00 horas. Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el encuentro a través de la pequeña pantalla, la retransmisión en directo por televisión correrá a cargo de la plataforma DAZN.