En un giro inesperado que escala la tensión en Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intervenido directamente en la situación de las futbolistas de la selección nacional de Irán. Tras su participación en la Copa de Asia, el mandatario ha urgido a Australia a concederles asilo, advirtiendo que, de lo contrario, Washington las recibirá en suelo estadounidense.

Un mensaje directo a Anthony Albanese

A través de su red social Truth Social, Trump lanzó una advertencia clara al primer ministro australiano: devolver a las jugadoras a Irán sería un «terrible error humanitario». Según el presidente, las futbolistas corren un riesgo extremo de ser asesinadas si regresan a su país bajo el actual régimen.

«No lo haga, señor primer ministro, concédales ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen», escribió Trump de forma tajante.

Avances en las negociaciones: «Cinco ya han sido atendidas»

Horas después de su primer mensaje, Trump informó de un contacto directo con el jefe del Gobierno australiano. Según el mandatario, la gestión de Anthony Albanese ya está dando frutos:

Cinco jugadoras ya habrían solicitado y recibido atención inicial para su asilo. El dilema de las familias: El presidente reconoció que no todas las futbolistas están decididas a quedarse, ya que muchas temen represalias directas contra sus familiares en Irán si ellas no regresan.

El origen del conflicto: Un himno en silencio

La tormenta sobre el equipo estalló durante su debut en la Copa de Asia contra Corea del Sur, cuando varias jugadoras decidieron no cantar el himno nacional. Este acto de protesta fue señalado desde Teherán como una traición, colocando a las deportistas en el centro de la diana del régimen.

Aunque en los partidos posteriores sí entonaron el himno bajo una fuerte presión, las alarmas de organizaciones como FIFPRO y diversas entidades de derechos humanos se han encendido tras el fin de su participación en el torneo este domingo.

Contexto de guerra

Este episodio ocurre en el marco de una escalada militar sin precedentes. La guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán entra en su segunda semana, con bombardeos sobre territorio iraní y respuestas de Teherán contra bases estadounidenses en países árabes. En este escenario, el destino de las futbolistas se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres frente a las restricciones del régimen.