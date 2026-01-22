La intervención del presidente estadounidense en el Foro Económico Mundial relaja la tensión geopolítica y comercial. El Ibex 35 logra remontar 200 puntos en la sesión, mientras el oro se consolida en máximos históricos y el bitcoin corrige hasta los 88.000 dólares.

Los parqués mundiales han vivido este jueves, 22 de enero de 2026, una jornada de alivio tras días de extrema volatilidad. La causa ha sido el giro retórico de Donald Trump en Davos, donde ha asegurado que no tomará Groenlandia «por la fuerza» y ha anunciado la retirada de las amenazas arancelarias de hasta el 25% contra los socios europeos.

Este anuncio ha actuado como un bálsamo para los inversores, quienes temían el inicio de una guerra comercial a gran escala entre EE. UU. y la UE. Aunque el mandatario ha insistido en su intención de «negociar la compra de la isla para proteger al mundo de Rusia y China», el abandono de la vía bélica ha permitido que el S&P 500 registre su mayor alza en dos meses (+1,16%) y que el Kospi surcoreano supere por primera vez la barrera de los 5.000 puntos.

El Ibex 35 esquiva las pérdidas en el último suspiro

La Bolsa española ha protagonizado una remontada épica. Tras llegar a marcar mínimos intradía de 17.241 puntos, la intervención de Trump ha permitido al selectivo girar al alza y cerrar en los 17.439,50 puntos (+0,06%).

• Protagonistas al alza: ArcelorMittal lideró las ganancias con un repunte del 4,71%, impulsada por la menor tensión arancelaria. Le siguieron Puig (+2,62%) y los bancos, con Sabadell (+1,52%) y BBVA (+0,38%) recuperando terreno tras un inicio dubitativo.

• Lado negativo: Indra sufrió un castigo del 2,89%, mientras que Mapfre cedió un 1,23%, continuando la senda bajista tras el desplome del 9% de la sesión anterior. Telefónica (-1,67%) encadenó su quinta caída consecutiva.

Materias primas y divisas: El oro huele los 5.000 dólares

A pesar de la calma momentánea en las bolsas, el mercado de refugio sigue en ebullición. El oro ha vuelto a acelerar su escalada, firmando nuevos récords cerca de los 4.900 dólares la onza y situándose a un paso del nivel psicológico de los 5.000 dólares. La plata, por su parte, ya tiene a tiro la barrera inédita de los 100 dólares.

En las divisas, el dólar ha recuperado fuerza, dejando al euro por debajo de los 1,17 dólares. En el mercado de criptoactivos, el bitcoin no ha acompañado el optimismo bursátil y ha corregido hasta los 88.000 dólares, afectado por la incertidumbre persistente sobre la estabilidad de las alianzas atlánticas.

Análisis de los expertos: El retorno del «Trump Put»

Los analistas de firmas como Pepperstone coinciden en que los mercados han vuelto a confiar en lo que denominan el «TACO» (Trump Always Chickens Out – Trump siempre se acobarda). Esta teoría sugiere que, ante la amenaza de pérdidas masivas en Wall Street, el presidente opta por suavizar sus posturas más extremas.

Sin embargo, voces como la de Mark Carney advierten que, pese a la tregua, la relación entre Washington y sus aliados europeos se encuentra en una fase de «ruptura» profunda que seguirá generando episodios de volatilidad a corto plazo.