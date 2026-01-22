El coste medio de la electricidad en España se sitúa hoy en los 59,84 euros/MWh, ofreciendo un respiro a los consumidores con franjas especialmente económicas durante la madrugada y el mediodía, según los datos del OMIE.

El mercado eléctrico da un respiro este jueves 22 de enero de 2026. Tras varias jornadas de precios elevados, el coste de la luz ha experimentado un notable descenso del 27,53% respecto a los valores marcados ayer miércoles. El precio medio del megavatio hora (MWh) se fija hoy en los 59,84 euros, una cifra que facilita la planificación del gasto doméstico para los hogares acogidos a la tarifa regulada (PVPC).

A pesar de esta bajada generalizada, la diferencia entre las horas valle y las horas punta sigue siendo significativa. El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) destaca que los precios más bajos se han concentrado durante la madrugada, mientras que el encarecimiento del servicio volverá a coincidir con el regreso al hogar al final de la tarde.

Análisis de las franjas más económicas y caras

Para optimizar el ahorro, se recomienda concentrar el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras o lavavajillas, en las franjas más valle. El mínimo absoluto se ha registrado entre las 04:00 y las 05:00 horas, con un precio de 30,64 €/MWh. Otra ventana de oportunidad interesante para el ahorro se sitúa a mediodía, concretamente entre las 12:00 y las 14:00 horas, con cifras que rondan los 53 €/MWh.

Por el contrario, el precio máximo de la jornada se sitúa entre las 09:00 y las 10:00 horas, alcanzando los 82,32 €/MWh. Los expertos recomiendan precaución también durante el tramo nocturno, especialmente de 19:00 a 21:00 horas, cuando la demanda se dispara y el precio vuelve a superar la barrera de los 80 euros.

Listado de precios de la luz por horas (22 de enero de 2026)

A continuación, se detalla el coste del MWh para cada hora del día de hoy:

• 00:00 a 01:00 h: 41,06 €/MWh

• 01:00 a 02:00 h: 33,72 €/MWh

• 02:00 a 03:00 h: 44,40 €/MWh

• 03:00 a 04:00 h: 34,37 €/MWh

• 04:00 a 05:00 h: 30,64 €/MWh (Hora más barata)

• 05:00 a 06:00 h: 43,43 €/MWh

• 06:00 a 07:00 h: 48,16 €/MWh

• 07:00 a 08:00 h: 56,23 €/MWh

• 08:00 a 09:00 h: 75,60 €/MWh

• 09:00 a 10:00 h: 82,32 €/MWh (Hora más cara)

• 10:00 a 11:00 h: 74,06 €/MWh

• 11:00 a 12:00 h: 56,70 €/MWh

• 12:00 a 13:00 h: 53,31 €/MWh

• 13:00 a 14:00 h: 53,34 €/MWh

• 14:00 a 15:00 h: 55,06 €/MWh

• 15:00 a 16:00 h: 64,00 €/MWh

• 16:00 a 17:00 h: 68,80 €/MWh

• 17:00 a 18:00 h: 78,55 €/MWh

• 18:00 a 19:00 h: 80,74 €/MWh

• 19:00 a 20:00 h: 81,83 €/MWh

• 20:00 a 21:00 h: 80,98 €/MWh

• 21:00 a 22:00 h: 77,93 €/MWh

• 22:00 a 23:00 h: 65,79 €/MWh

• 23:00 a 00:00 h: 55,06 €/MWh