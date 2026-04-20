La undécima jornada de la Feria de Abril cuelga el cartel de «no hay billetes» para ver la terna compuesta por Morante, Borja Jiménez y Tomás Rufo ante toros de Álvaro Núñez

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla abre de nuevo sus puertas este lunes, 20 de abril, para celebrar una de las citas más esperadas de la Feria de Abril. Con un ambiente de máxima expectación en la capital hispalense, el histórico ruedo sevillano acoge un festejo que ha logrado agotar las localidades en sus categorías principales, esperando una afluencia de más de 12.000 personas. La jornada se encuadra en un ciclo taurino que prevé congregar a 200.000 asistentes a lo largo de todo el mes de abril, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del panorama nacional.

Cartel de toreros y ganadería para hoy, 20 de abril

El festejo de este lunes cuenta con una terna de gran calado que combina veteranía y juventud. Se lidiarán astados de la ganadería de Álvaro Núñez para los siguientes espadas:

• Morante de la Puebla

• Borja Jiménez

• Tomás Rufo

La tarde supone el regreso de Morante de la Puebla al coso del Baratillo, siendo uno de los pocos diestros con doble comparecencia en el abono. El diestro cigarrero, gran reclamo de la temporada tras su reaparición el pasado Domingo de Resurrección tras seis meses de retiro, volverá a pisar la arena sevillana antes de su cita en el Corpus Christi el próximo 4 de junio. Por su parte, Borja Jiménez repite actuación tras su paso por el ruedo el pasado sábado, mientras que para Tomás Rufo esta representa su única oportunidad de triunfar en Sevilla durante la presente Feria de Abril.

Horario y precios de las entradas

La corrida de toros dará comienzo a las 18:30 horas, manteniendo el horario habitual de los festejos del abono sevillano en esta fase del ciclo. Para aquellos aficionados que busquen localidades de última hora, los precios de las entradas oscilan entre los 58 euros de las más económicas hasta los 194 euros de las zonas más privilegiadas, siempre supeditado a la disponibilidad ante el inminente lleno técnico.

Dónde ver la Feria de Abril por televisión y online

Para los aficionados que no puedan desplazarse a la plaza, el festejo podrá seguirse de forma directa. La retransmisión en directo y online de la Feria de Abril de Sevilla corre a cargo de OneToro TV y de À Punt, plataformas que ofrecen la señal a través de sus canales y aplicaciones móviles.

Próximos festejos en la Real Maestranza

La actividad taurina no cesa en Sevilla, que encara ya sus semanas centrales con la siguiente programación:

• Martes 21 de abril: Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

• Miércoles 22 de abril: Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

• Jueves 23 de abril: Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

• Viernes 24 de abril: Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

• Sábado 25 de abril: Toros de La Quinta para El Cid, Saúl Jiménez Fortes y José Garrido.