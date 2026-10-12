El Leganés – Córdoba se juega el viernes 16 de octubre a las 20:30 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Leganés – Córdoba

Leganés – Córdoba Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 10

LaLiga Hypermotion, jornada 10 Fecha: viernes 16 de octubre

viernes 16 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Municipal de Butarque (Leganes)

El Estadio Municipal de Butarque acogerá el encuentro de la jornada 10 de LaLiga Hypermotion entre el Leganés y el Córdoba. El equipo local, situado en la 16ª posición con 11 puntos tras 9 partidos, ha anotado 6 goles y ha recibido 14. En sus últimos 5 encuentros, el Leganés ha conseguido 1 victoria y 4 derrotas. Por su parte, el Córdoba ocupa el 18º lugar con 9 puntos, habiendo marcado 14 goles y encajado 20. En sus últimos 5 partidos, el Córdoba ha logrado 2 victorias y 3 derrotas. Ambos equipos buscarán sumar puntos cruciales en este duelo.

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Así llegan los equipos

Leganés: 16º con 11 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 0 empates y 4 derrotas (resultados: D-D-D-V-D)

Córdoba: 18º con 9 puntos en 9 partidos (14 goles a favor y 20 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-V-D)

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