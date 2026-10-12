Valladolid goleó 5-0 al Albacete en la jornada 9 de la Segunda División, completada el lunes, 12 de octubre de 2026. Granada venció 1-0 al Burgos, el Oviedo superó 3-1 al Eibar y Tenerife y Girona empataron 1-1.

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Marcadores de la jornada 9 (Segunda División)

Valladolid 5 – 0 Albacete : J. Ponceau 14′, D. Torres 22′, A. Arnuncio 31′, J. Latasa 37′, A. Arnuncio 54′

: J. Ponceau 14′, D. Torres 22′, A. Arnuncio 31′, J. Latasa 37′, A. Arnuncio 54′ Burgos 0 – 1 Granada CF : Pedro Alemañ Serna 25′ (penaltis fallados: Jorge Pascual, Granada CF)

: Pedro Alemañ Serna 25′ (penaltis fallados: Jorge Pascual, Granada CF) Oviedo 3 – 1 Eibar : Mikel Goti Lopez 3′, Carlos Dominguez 45′, Carlos Dominguez 85′ (Eibar: Iván Gil 74′)

: Mikel Goti Lopez 3′, Carlos Dominguez 45′, Carlos Dominguez 85′ (Eibar: Iván Gil 74′) Tenerife 1 – 1 Girona: Yaser Asprilla 4′ (Tenerife: Enric Gallego 26′)

Duelos destacados

El Valladolid firmó la goleada con goles de J. Ponceau, D. Torres, A. Arnuncio (dos) y J. Latasa.

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En Burgos, el tanto de Pedro Alemañ Serna decidió el encuentro; según los datos del partido, Jorge Pascual (Granada CF) falló un penalti.

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El Oviedo ganó con un tanto inicial de Mikel Goti Lopez y dos de Carlos Dominguez; el Eibar recortó con Iván Gil.

Yaser Asprilla adelantó al Girona y Enric Gallego igualó para el Tenerife.

Fuente: datos de los partidos facilitados para la Segunda División, jornada 9 (lunes 12 de octubre de 2026).

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