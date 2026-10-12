Cultural Leonesa 4 – 1 Arenas Getxo y Lugo 3 – 1 UD Logroñés.
Lee tambien: Primera Federación (grupo 2) | Jornada 7: Hércules gana al Sant Andreu
Goles y momentos clave
Cultural Leonesa 4 – 1 Arenas Getxo
El partido terminó 4-1. H. Oleaga adelantó al Cultural Leonesa en [45+3′] (p.p.) y, antes del descanso, J. Delgado amplió la ventaja en [45+5′].
Ya en la segunda parte, J. Delgado volvió a marcar en [53′]. El Arenas Getxo recortó en [87′] por J. Vazquez (p.p.). El definitivo [90+5′] lo firmó H. Garcia.
Lee tambien: Primera Federación (grupo 1), jornada 7: empate en Bilbao y victorias de Real Avilés y Mérida
Lugo 3 – 1 UD Logroñés
Lugo se adelantó con Chiqui en [9′] y volvió a anotar en [39′]. En la segunda mitad, A. Godoy cerró el marcador del Lugo en [69′] (p.).
El UD Logroñés logró el tanto de A. Morales en [45′]. El choque incluyó expulsiones: M. Pedreno (UD Logroñés) fue expulsado en [19′] y A. Costa (Lugo) en [45+2′].
Goleadores (con minuto)
- Cultural Leonesa: H. Oleaga [45+3′] (p.p.), J. Delgado [45+5′], J. Delgado [53′], H. Garcia [90+5′]
- Arenas Getxo: J. Vazquez [87′] (p.p.)
- Lugo: Chiqui [9′], Chiqui [39′], A. Godoy [69′] (p.)
- UD Logroñés: A. Morales [45′]