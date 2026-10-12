Cultural Leonesa 4 – 1 Arenas Getxo y Lugo 3 – 1 UD Logroñés.

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Goles y momentos clave

Cultural Leonesa 4 – 1 Arenas Getxo

El partido terminó 4-1. H. Oleaga adelantó al Cultural Leonesa en [45+3′] (p.p.) y, antes del descanso, J. Delgado amplió la ventaja en [45+5′].

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Ya en la segunda parte, J. Delgado volvió a marcar en [53′]. El Arenas Getxo recortó en [87′] por J. Vazquez (p.p.). El definitivo [90+5′] lo firmó H. Garcia.

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Lugo 3 – 1 UD Logroñés

Lugo se adelantó con Chiqui en [9′] y volvió a anotar en [39′]. En la segunda mitad, A. Godoy cerró el marcador del Lugo en [69′] (p.).

El UD Logroñés logró el tanto de A. Morales en [45′]. El choque incluyó expulsiones: M. Pedreno (UD Logroñés) fue expulsado en [19′] y A. Costa (Lugo) en [45+2′].

Goleadores (con minuto)

Cultural Leonesa : H. Oleaga [45+3′] (p.p.), J. Delgado [45+5′] , J. Delgado [53′] , H. Garcia [90+5′]

: H. Oleaga (p.p.), J. Delgado , J. Delgado , H. Garcia Arenas Getxo : J. Vazquez [87′] (p.p.)

: J. Vazquez (p.p.) Lugo : Chiqui [9′] , Chiqui [39′] , A. Godoy [69′] (p.)

: Chiqui , Chiqui , A. Godoy (p.) UD Logroñés: A. Morales [45′]

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