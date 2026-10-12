Atalanta y Torino se impusieron en la jornada 6 de la Serie A, disputada el lunes, 12 de octubre de 2026.

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Marcadores de la jornada

Atalanta 3 – 1 Venezia — Atalanta: Franck Kessié [4′], Nikola Krstović [6′, 30′]; Venezia: Antoine Hainaut [37′] ; expulsados: Elif Elmas (Atalanta, 89′).

— Atalanta: Franck Kessié [4′], Nikola Krstović [6′, 30′]; Venezia: Antoine Hainaut [37′] ; expulsados: Elif Elmas (Atalanta, 89′). Torino 2 – 1 Udinese — Torino: Daniel Bragança [36′], Sandro Kulenović [67′]; Udinese: Jurgen Ekkelenkamp [43′].

Duelos destacados

En Atalanta-Venezia, Franck Kessié abrió el marcador y Nikola Krstović firmó un doblete que decidió el partido. Antoine Hainaut recortó distancias para el Venezia. Elif Elmas fue expulsado en el 89′. En Torino-Udinese, Daniel Bragança adelantó a los locales, Jurgen Ekkelenkamp empató antes del descanso y Sandro Kulenović estableció el 2-1 definitivo.

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Fuente: datos aportados sobre los marcadores y goleadores de la Serie A en la jornada 6 (lunes, 12 de octubre de 2026).

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