El Barça visita esta noche al Asvel Villeurbanne en la jornada 24 de la Euroliga, buscando consolidar su posición en la zona noble de la tabla tras su reciente victoria frente al Dubai. El equipo de Joan Peñarroya se mide a un conjunto francés que llega necesitado tras caer con dureza ante el Zalgiris.

BALONCESTO / EUROLIGA — El LDLC Arena de Lyon se viste de gala este viernes 23 de enero de 2026 para albergar uno de los duelos clásicos de la competición continental. El Barça, que ya logró imponerse al Asvel en el Palau Blaugrana el pasado mes de noviembre (88-78), parte como favorito ante un equipo galo que ocupa las posiciones bajas de la clasificación pero que siempre resulta peligroso en su feudo.

Horario: ¿A qué hora empieza el Asvel – Barça?

El balón echará a rodar en territorio francés en el horario habitual de las jornadas europeas de viernes:

• Hora: 20:45 horas (horario peninsular español).

• Lugar: LDLC Arena (Villeurbanne, Francia).

Televisión: ¿Dónde ver el partido en directo?

Los aficionados al baloncesto podrán seguir el encuentro a través de la plataforma Movistar Plus+, que posee los derechos exclusivos de la Euroliga en España:

• Canal TV: Movistar Plus+ (Dial 7) y Movistar Deportes.

• Online: A través de la aplicación de Movistar+ para dispositivos móviles y Smart TV.

La retransmisión contará con la previa desde las 20:25 horas y la narración de los comentaristas habituales como David Carnicero y Amaya Valdemoro.

Claves del partido y últimos precedentes

El Barça llega a este encuentro tras una semana de contrastes, donde cayó en el Clásico ante el Real Madrid pero supo reponerse con un ajustado triunfo ante el Dubai (91-89) gracias a una destacada actuación de Darío Brizuela. Por su parte, el Asvel atraviesa una racha negativa tras encadenar derrotas ante Baskonia, Hapoel y, recientemente, Zalgiris Kaunas.

• Duelo de anotadores: Kevin Punter y Will Clyburn lideran la ofensiva azulgrana, mientras que en el bando francés destaca la figura de Glynn Watson y el dominio bajo los aros de Mbacke Ndiaye.

• Precedente: En el partido de ida de la Fase Regular (26/11/2025), el Barça venció 88-78 en el Palau.

• Bajas: El conjunto catalán sigue pendiente de la evolución de Laprovittola, mientras que el Asvel ha reforzado recientemente su pintura con la llegada de Paul Eboua.