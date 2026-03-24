La tensión en el box de Aston Martin ha alcanzado su punto de ebullición. Mientras la Fórmula 1 disfruta de un breve parón antes del Gran Premio de Japón, una comunicación de radio filtrada del pasado fin de semana en China ha dejado al descubierto la cruda realidad del AMR26: el coche nacido de la nueva alianza con Honda no solo es lento, sino que es, en palabras de sus propios pilotos, «inconducible».

Un mensaje que «asusta» a Silverstone

Durante la clasificación en el circuito de Shanghái, donde Lance Stroll naufragó en la zona baja de la parrilla, el canadiense no se guardó nada al dirigirse a sus ingenieros. El mensaje, breve pero devastador, define el estado actual del proyecto:

«Es la mayor m** que he conducido en mi jo**** vida»**, espetó Stroll por la radio tras quedar eliminado prematuramente.

No es un dardo cualquiera; es una crítica directa al monoplaza diseñado por el equipo que preside su propio padre, Lawrence Stroll. El piloto ya había dejado perlas en pretemporada afirmando que «lo único bueno es la decoración», pero este último exabrupto confirma que el AMR26 ha nacido con defectos estructurales graves.

Dos pilotos, dos estrategias ante el desastre

El contraste entre los dos lados del garaje es total, tanto en la pista como en el discurso:

Fernando Alonso: El asturiano, que logró meter un coche «de cola» en una irreal Q2 en China, mantiene un tono institucional pero exigente. Ha puesto el foco en Honda , pidiendo públicamente que «hagan los deberes» con la unidad de potencia de cara a Suzuka. Cabe recordar que Alonso no correrá los Libres 1 en Japón, ya que será sustituido por Jak Crawford.

El asturiano, que logró meter un coche «de cola» en una irreal Q2 en China, mantiene un tono institucional pero exigente. Ha puesto el foco en , pidiendo públicamente que «hagan los deberes» con la unidad de potencia de cara a Suzuka. Cabe recordar que Alonso no correrá los Libres 1 en Japón, ya que será sustituido por Jak Crawford. Lance Stroll: Ha optado por la vía de la frustración absoluta. Mientras Alonso pide «entrenar fuerte y descansar», Stroll lanza mensajes de desesperación («Rezad conmigo», llegó a decir sobre las posibles mejoras).

¿Cambio de rumbo en la jefatura?

El caos técnico coincide con rumores de inestabilidad en la dirección. La sombra de Jonathan Wheatley, tras su salida de Audi F1, planea sobre la fábrica de Silverstone como posible revulsivo para un equipo que parece haber perdido el rumbo tras el cambio reglamentario de 2026.

La prueba de fuego en Sakura

El próximo Gran Premio de Japón no es una cita más. Es la carrera de casa para Honda y el lugar donde Aston Martin debe demostrar que tiene capacidad de reacción. Si el AMR26 no muestra una evolución significativa en Suzuka, la «luna de miel» con el motorista japonés podría terminar antes incluso de haber comenzado realmente la temporada.