El Spotify Camp Nou vivió este domingo una victoria ajustada ante el Rayo Vallecano (1-0), pero el foco de atención se desplazó del césped al banquillo en el tramo final. Lamine Yamal, el jugador diferencial del proyecto de Hansi Flick, protagonizó un notable desplante al ser sustituido en el minuto 82, dejando claro que su ambición no entiende de rotaciones ni de gestión de cargas físicas.

Una sustitución que «quemó» al canterano

Con el marcador aún abierto y tras una serie de partidos de máxima exigencia, Flick decidió dar entrada a Rashford para refrescar el ataque y asegurar los tres puntos. Sin embargo, Lamine no compartió la visión del técnico alemán. Las cámaras de Super8 (DAZN) captaron la secuencia completa del descontento del extremo de Rocafonda:

«Siempre a mí… madre mía, es de locos», repetía el joven futbolista mientras se dirigía al banquillo, ignorando los gestos de cariño del cuerpo médico y técnico.

Tensión en el banquillo y refugio en el túnel

Una vez sentado entre sus compañeros Marc Bernal y Fermín, la frustración de Lamine no remitió. A pesar de los intentos de Arnau Blanco (asistente de Flick) por calmarle, el internacional español siguió mascullando su desacuerdo: «Siempre a mí, solo a mí».

La situación llegó a tal punto que Lamine optó por abandonar su asiento antes del pitido final para ver los últimos minutos desde el túnel de vestuarios, donde solo el veterano Szczęsny logró acercarse para intentar arropar al canterano en un momento de evidente ofuscación.

La postura de Hansi Flick

Fiel a su estilo pragmático, el técnico alemán ha preferido no alimentar la polémica en rueda de prensa. Flick insiste en que la plantilla cuenta con jugadores de talla mundial que también merecen minutos y que la protección física de una pieza tan vital como Lamine es innegociable, especialmente tras el desgaste acumulado en las últimas jornadas de Liga.

Este «pecado de juventud» de Lamine Yamal refleja la cara B de su competitividad extrema, un rasgo que le ha llevado a la élite pero que ahora pone a prueba la gestión de grupo de un Flick que no parece dispuesto a ceder ante jerarquías individuales.