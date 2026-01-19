Tras el trágico accidente ferroviario en Adamuz, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre de forma organizada y responsable. Aunque las necesidades inmediatas de hemoderivados para los más de 70 heridos están actualmente cubiertas, las autoridades subrayan que la donación es vital para garantizar las reservas de los próximos días.

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, centro de referencia donde se encuentra el grueso de los afectados, ha agradecido la oleada de solidaridad inicial, pero insiste en la importancia de que las donaciones se realicen de manera escalonada.

Situación de las reservas: Un reto tras la Navidad

La emergencia se produce en un momento delicado para el sistema sanitario andaluz:

• Reservas bajas: Antes del accidente, las reservas ya estaban al 50% debido al parón de las festividades navideñas.

• Previsión: El SAS busca reponer el stock de seguridad para que el ritmo de intervenciones quirúrgicas y tratamientos de los heridos (especialmente los 25 graves) no se vea comprometido.

• Balance 2025: El año pasado se cerró con más de 272.000 donaciones, una cifra que la Red Andaluza de Medicina Transfusional espera superar este año ante la respuesta ciudadana.

¿Dónde y cómo donar?

La Red Andaluza de Medicina Transfusional funciona como un sistema único; la sangre donada en cualquier punto de la comunidad puede ser enviada a Córdoba si es necesario.

• Puntos Fijos: Disponibles en todas las capitales de provincia y grandes ciudades.

• Unidades Móviles: Refuerzo de colectas en municipios y pedanías de las ocho provincias.

• Canales de información:

• App oficial: Dona Sangre Andalucía (disponible en iOS y Android).

• Web: Apartado «Donar Sangre» en la página oficial del SAS.

• Redes Sociales: Perfiles de los centros de transfusión provinciales.

Un mensaje a los jóvenes

En el marco de la campaña «Comienza tu tradición», Salud hace un llamamiento especial a los nuevos donantes y jóvenes para que conviertan este gesto solidario en un hábito, esencial para anticiparse a catástrofes imprevistas como la de este domingo.