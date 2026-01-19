El accidente ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba) es ya uno de los más graves de la historia ferroviaria de España. Con una cifra provisional de 39 fallecidos y un escenario técnico desconcertante, las autoridades trabajan a contrarreloj para rescatar a las víctimas y entender qué falló en una de las vías más modernas del país.

El accidente: ¿Cómo ocurrió?

A las 19:40 horas del domingo, el tren Iryo 6189 (Málaga-Madrid) sufrió un descarrilamiento parcial de sus vagones traseros (6, 7 y 8) en un tramo recto.

• El choque: El último vagón del Iryo volcó e invadió la vía contraria justo cuando circulaba el Alvia 2384 (Madrid-Huelva).

• Velocidad extrema: Ambos trenes colisionaron a más de 200 km/h (205 km/h el Alvia y 210 km/h el Iryo).

• El peor impacto: Las dos primeras unidades del Alvia salieron despedidas y cayeron por un talud de cuatro metros, quedando convertidas en un «amasijo de hierros».

Balance de víctimas (en actualización)

• Fallecidos: 39 personas (se teme que la cifra aumente, ya que aún hay cuerpos atrapados en el Alvia).

• Heridos: 123 personas atendidas, de las cuales 48 permanecen ingresadas.

• Estado crítico: 12 personas están en la UCI y hay 5 menores entre los hospitalizados.

• Evacuación: Las autoridades confirman que todos los supervivientes ya han sido rescatados de los trenes.

Las incógnitas: ¿Por qué es un accidente «extraño»?

El ministro Óscar Puente y el presidente de Renfe han calificado el suceso de «tremendamente extraño» por tres factores clave:

• Infraestructura nueva: La vía se renovó en mayo de 2025 con una inversión de 700 millones.

• Trenes modernos: El convoy de Iryo tiene solo cuatro años y pasó su última revisión hace apenas cuatro días (15 de enero).

• Tramo recto: El descarrilamiento de la cola del Iryo se produjo en una recta, donde este tipo de fallos son inusuales.

Hipótesis: ¿Fallo humano o técnico?

• Error humano: Prácticamente descartado. El sistema de seguridad LZD corrige automáticamente cualquier decisión errónea del maquinista.

• Fallo de seguridad: El sistema LZD bloquea la vía ante obstáculos, pero el intervalo entre el descarrilamiento del Iryo y el paso del Alvia fue de solo 20 segundos, tiempo insuficiente para que el frenado de emergencia detuviera los trenes.

• Material o vía: La investigación de la CIAF se centrará en un posible fallo del material móvil (vagones) o en un defecto puntual de la infraestructura.

Caos en el transporte y alternativas

La circulación entre Madrid y Andalucía está totalmente cortada y tardará «días» en restablecerse.

• Afectados: Más de 200 trenes cancelados este lunes.

• Alternativas: Renfe está intentando fletar autobuses, pero la demanda supera la flota disponible. Compañías privadas como Socibus han reforzado su servicio pasando de 4 a 10 salidas diarias para absorber el flujo de viajeros en Méndez Álvaro.

Teléfonos de ayuda

• Adif (Familiares): 900 101 020

• Iryo (Afectados): 910 150 000