La Cámara Alta ha acordado la suspensión de la comparecencia de la presidenta de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), María Belén Gualda, que estaba prevista para la mañana de este lunes 19 de enero de 2026. La decisión se ha tomado a petición del Partido Popular, que ostenta la mayoría en la comisión, como muestra de respeto y luto ante la tragedia ferroviaria en Adamuz.

Fuentes parlamentarias han confirmado que la sesión de la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’ queda aplazada sin una fecha concreta, a la espera de que el clima de emergencia nacional remita.

Prioridad absoluta a la emergencia

Desde el PP han subrayado que en estos momentos «duros para toda la sociedad española», la prioridad del partido y de las instituciones debe estar con los 39 fallecidos, los heridos y sus familias. «Nuestra cabeza y corazón están con los afectados; no hay otra prioridad», han señalado fuentes populares para justificar el aplazamiento de la actividad parlamentaria de control.

Los puntos clave de la comparecencia aplazada

María Belén Gualda debía responder ante la Sala Clara Campoamor sobre varios asuntos críticos que quedan ahora pendientes:

• Gestiones bajo sospecha: Las preguntas se iban a centrar en presuntas gestiones a cambio de comisiones en favor de empresas vinculadas a la trama.

• Vínculos políticos: Los populares buscan indagar en la relación de la SEPI con figuras como Leire Díez, Antxón Alonso y el expresidente de la entidad, Vicente Fernández, recientemente implicados en el marco de la investigación.

• Nueva Comisión SEPI: Cabe recordar que el Senado ya ha constituido una comisión específica para la SEPI, lo que augura un calendario de comparecencias intenso una vez se reanude la actividad ordinaria.