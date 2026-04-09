La presión migratoria en las Pitiusas se mantiene activa tras el hallazgo de dos nuevas expediciones durante la noche de este miércoles. Según ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares, un total de 28 personas han sido localizadas tanto en aguas abiertas como en tierra firme.

Cronología de los rescates

La llegada de los migrantes se produjo de forma escalonada en un intervalo de menos de dos horas:

20:45 horas: Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescataron la primera patera a cuatro millas al sur de Formentera . En ella viajaban 14 personas de origen magrebí.

Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescataron la primera patera a . En ella viajaban 14 personas de origen magrebí. 22:25 horas: La Guardia Civil interceptó un segundo grupo de 14 personas ya en tierra, concretamente en la zona de S’Estufador. Este grupo presentaba una composición diversa: 10 personas de origen subsahariano, tres de origen magrebí y una de origen asiático.

Balance y estadísticas del año

Con estas dos nuevas embarcaciones, sumadas a las que llegaron entre el domingo y el lunes, Formentera ha recibido a 52 personas en menos de una semana.

Dato clave: En lo que va de 2026, las costas de Baleares han registrado la llegada de 1.231 inmigrantes en 61 pateras.

Contexto nacional: Tendencias opuestas

A pesar del goteo constante en el archipiélago balear, las cifras a nivel nacional muestran una tendencia distinta. A continuación se detallan los datos comparativos del Ministerio del Interior hasta el 31 de marzo:

Ámbito Llegadas 2026 (1er trimestre) Variación respecto a 2025 España (Vía marítima) 4.352 personas -62,5% (7.257 menos) Baleares (Total anual) 1.231 personas Flujo constante

Estas cifras reflejan una notable reducción de la migración irregular por vía marítima en el conjunto del país, contrastando con la actividad recurrente que sigue registrando la «pitiusa menor» durante este inicio de abril.