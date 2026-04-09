El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (112) ha informado a primera hora de este jueves sobre la situación crítica que atraviesan los montes asturianos. Según el último parte emitido a las 6:35 horas, la comunidad registra actualmente un total de 14 incendios forestales, que se encuentran distribuidos en 12 concejos diferentes.

Situación de los focos activos

De los incendios registrados, ocho permanecen activos y concentran los mayores esfuerzos de extinción. Estos focos se localizan en los siguientes puntos:

Amieva: San Román.

San Román. Belmonte de Miranda: Antoñana.

Antoñana. Cabrales: Asiego.

Asiego. Onís: Siviella.

Siviella. Peñamellera Baja: Cavandi.

Cavandi. Piloña: Riofabar.

Riofabar. Ponga: Carangas.

Carangas. Tineo: Calabazos.

Perímetro y control de los incendios

Por otro lado, los servicios de emergencia han logrado estabilizar otros seis incendios que se mantienen bajo control, aunque siguen siendo vigilados para evitar posibles reproducciones. Los focos controlados se sitúan en:

Lantigo (Allande). Arenas (Cabrales). Ambres (Cangas del Narcea). Purón/La Borbolla (Llanes). Caraves (Peñamellera Alta). Aguín (Piloña).

Las autoridades mantienen la alerta y continúan trabajando en las labores de extinción para evitar que las condiciones meteorológicas compliquen la evolución de los focos que aún permanecen fuera de control.