Canal Sur Televisión, la cadena autonómica pública andaluza, ha suspendido su programación habitual desde primera hora de este miércoles a consecuencia del seguimiento de la huelga general convocada a nivel nacional.

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Pantalla en negro y emisión interrumpida

Las emisiones del canal público se desarrollaban con normalidad desde la medianoche, pero pasadas las 08:00 horas la señal se ha interrumpido de forma abrupta. Desde ese momento, los espectadores se han encontrado con la pantalla en negro acompañada de un faldón informativo:

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Mensaje oficial: Sobre el fondo en negro, la cadena emite el aviso institucional: «La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias».

Sobre el fondo en negro, la cadena emite el aviso institucional: «La interrupción de la emisión es consecuencia de la convocatoria de la huelga general. Disculpen las molestias». Precedentes: Fuentes de la Radiotelevisión Pública de Andalucía (RTVA) han confirmado que el corte se produjo en plena franja matinal, un escenario similar al registrado en anteriores convocatorias de paros generales e huelgas de hondo impacto en el ente público.

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