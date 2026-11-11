Las principales organizaciones sindicales del país, CCOO y UGT, han impulsado un paro general de 24 horas, marcando un hito al convocar una huelga de este carácter en el ámbito nacional por primera vez en los últimos 14 años. La movilización sitúa en el centro de sus reivindicaciones la crisis habitacional, el encarecimiento generalizado de la vida y la necesidad de garantizar salarios dignos.

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Los ejes de la convocatoria y el pulso socioeconómico

La convocatoria oficial, registrada ante el Ministerio de Trabajo con el respaldo de diversos colectivos sociales y sindicales, responde al malestar acumulado por las dificultades de acceso a la vivienda y la contención de las rentas salariales frente al crecimiento de los beneficios empresariales y los precios.

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vivienda y salarios como detonantes: Los sindicatos argumentan que la escalada de los precios del alquiler y la compra, sumada a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, estrangula la economía familiar pese al crecimiento macroeconómico general.

Los sindicatos argumentan que la escalada de los precios del alquiler y la compra, sumada a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, estrangula la economía familiar pese al crecimiento macroeconómico general. Impacto industrial y logístico: En las primeras horas de la jornada, la protesta se ha dejado notar con fuerza en los turnos de noche de grandes centros de producción industrial, nudos logísticos y mercados centrales de abastos a través de piquetes informativos y un seguimiento asimétrico según los sectores y territorios.

En las primeras horas de la jornada, la protesta se ha dejado notar con fuerza en los turnos de noche de grandes centros de producción industrial, nudos logísticos y mercados centrales de abastos a través de piquetes informativos y un seguimiento asimétrico según los sectores y territorios. Lectura política en plena precampaña: Al coincidir con un escenario de alta tensión política y proximidad electoral, la convocatoria ha provocado un fuerte debate institucional. Mientras el Gobierno y sus socios vinculan las demandas a la defensa de los derechos sociales, los sectores de la oposición y la patronal han cuestionado la oportunidad y el trasfondo de unas movilizaciones de esta magnitud.

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