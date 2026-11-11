El Sindicato de Inquilinas de Madrid llevó a cabo un piquete en la sede central de la inmobiliaria Alquiler Seguro, ubicada en Avenida de América 18, Madrid. Esta acción se realizó en vísperas de la huelga general de 24 horas por la vivienda convocada para el miércoles 11 de noviembre. La organización sindical denunció las prácticas «mafiosas» de la compañía, acusándola de instar a los propietarios a subir los alquileres.

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Durante el piquete, alrededor de 40 personas entraron en el edificio y lanzaron octavillas. Una portavoz del sindicato señaló a las empresas inmobiliarias como responsables de la crisis de vivienda. Posteriormente, denunciaron que la policía retuvo a los participantes dentro de la sede de Alquiler Seguro.

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Denuncias de vandalismo en oficinas de Alquiler Seguro

Gerardo Neistat, responsable de comunicación de Alquiler Seguro, calificó la protesta de «actos vandálicos» y aseguró que están causando «daño moral» a los trabajadores, quienes temen acudir a sus puestos. La empresa denunció la vandalización de 27 de sus 63 oficinas en ciudades como Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Oviedo y Bilbao. Según la compañía, las oficinas sufrieron sellado de cerraduras con silicona, pintadas y amenazas a los empleados.

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El Sindicato de Inquilinas negó haber realizado acciones vandálicas, afirmando que estos incidentes se suman a un contexto de fuerte movilización, pero descartaron ser los autores.

Convocatoria de huelga general por la vivienda

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), junto con UGT, CCOO, CGT, CNT, Acción Social de Solidaridad Obrera y Co.Bas, convocaron una huelga general de 24 horas por la vivienda. La jornada de protesta comenzó a las 00:00 horas del miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del mismo día. La huelga busca visibilizar la situación de la vivienda en España y presionar por cambios en las políticas habitacionales.