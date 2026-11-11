La gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha desatado una profunda pugna interna y un enfrentamiento directo entre mandos policiales próximos al Ministerio del Interior. El detonante principal de esta fractura radica en el incremento exponencial de la criminalidad en la ciudad autónoma, que ha superado el 70%, y en la discrepancia sobre las medidas operativas adoptadas.

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Incremento drástico de la delincuencia y falta de coordinación

Según reflejan los registros y análisis internos de la Policía Nacional, la presión generada tras los episodios de entrada masiva ha derivado en un repunte de la inseguridad ciudadana que tensiona al límite los recursos disponibles en el territorio.

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Repunte superior al 70%: Los datos acumulados apuntan a una subida histórica de la delincuencia en la ciudad, un escenario que contrasta con la falta de respuestas operativas extraordinarias y de reuniones diarias de coordinación entre los máximos responsables policiales para atajar los fallos de prevención.

Los datos acumulados apuntan a una subida histórica de la delincuencia en la ciudad, un escenario que contrasta con la falta de respuestas operativas extraordinarias y de reuniones diarias de coordinación entre los máximos responsables policiales para atajar los fallos de prevención. Desacuerdos en la cúpula: Las fricciones enfrentan a distintos comisarios y altos cargos —incluyendo figuras con responsabilidades directas en la coordinación de la seguridad ciudadana— por la falta de un plan de choque efectivo, evidenciando grietas en la estrategia diseñada desde los despachos ministeriales para devolver la normalidad a las calles de Ceuta.