Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal, líder de Vox, en el que este responde a las acusaciones de Pedro Sánchez sobre supuestas amenazas a David Broncano.

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Abascal afirma que las amenazas que él ha conocido no se hacían en un tono de broma y critica a Sánchez por «recortar el vídeo de su intervención para eliminar el ‘es broma’».

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