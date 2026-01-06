Los equipos de rescate que operan en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, han localizado el cuerpo de un niño y los restos de la embarcación en la que naufragó una familia valenciana el pasado 26 de diciembre. Según ha confirmado un portavoz de las familias, el hallazgo se ha producido en la misma zona donde ocurrió el siniestro, aunque todavía se está a la espera de una identificación oficial por parte de las autoridades locales.

Este trágico suceso ha conmocionado al mundo del deporte y a la sociedad valenciana, dada la vinculación de las víctimas con el ámbito futbolístico regional.

Balance del operativo de rescate

El naufragio ha golpeado duramente a la familia de Fernando Martín, de 44 años y conocido entrenador del Valencia CF Femenino B. Tras días de angustia, el operativo ha logrado localizar a casi todos los integrantes, aunque con desenlaces dispares:

• Víctimas mortales: El pasado domingo se recuperó el cuerpo de Fernando Martín. Días antes, el lunes 29 de diciembre, fue hallada una de las menores, de 12 años.

• Hallazgo actual: El cuerpo encontrado recientemente corresponde a uno de los dos niños que permanecían desaparecidos (uno hijo de Andrea y otro de Fernando). Con este hallazgo, restaría por localizar a un último menor.

• Supervivientes: La mujer de Fernando, Andrea Ortuño, fue rescatada con vida poco después del accidente. También sobrevivió una de sus hijas, quien ya ha sido repatriada y se encuentra en España.

El futuro de la búsqueda

La localización del pecio (los restos del barco) es un paso crucial para los investigadores, ya que podría ofrecer pistas sobre las causas del hundimiento en una zona de corrientes complejas como es Komodo.

Por el momento, se desconoce si el Gobierno de Indonesia decidirá prorrogar formalmente las tareas de búsqueda para localizar al último menor desaparecido o si los esfuerzos se centrarán ahora en las labores de identificación y repatriación de los cuerpos hallados.