Se acabó la tregua festiva. Hoy la Luna en Virgo se alinea con el Sol en Capricornio, creando un aspecto de tierra extremadamente productivo. Es el día de la «operación limpieza»: tanto de tu hogar como de tu agenda y tu alimentación. El cosmos no quiere excusas, quiere planes de acción. Si tienes que volver a la oficina, hoy notarás que tu mente está más afilada y analítica de lo habitual. Es el momento perfecto para organizar el trimestre y poner en marcha los propósitos que hasta ahora solo eran ideas sobre el papel.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La vuelta a la rutina te sienta mejor de lo que esperabas. Tu cuerpo te pide movimiento y orden. Es un día excelente para retomar el gimnasio o una dieta depurativa.

Trabajo: tu eficiencia sorprenderá a tus compañeros. Lograrás despachar tareas acumuladas en tiempo récord.

Salud: evita las prisas al comer; tu sistema digestivo está algo sensible hoy.

Número de la suerte: 14.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna en un signo afín te aporta seguridad. Aunque vuelvas al trabajo, lo haces con una visión creativa y pragmática que te hará destacar.

Amor: buscas estabilidad. Un pequeño detalle cotidiano con tu pareja será más valioso que cualquier gran gesto.

Dinero: hoy es el primer día de rebajas; usa tu sentido común y no gastes por ansiedad.

Número de la suerte: 5.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El foco se pone en tu hogar y tus cimientos. Quizás sientas la necesidad de limpiar profundamente tu espacio para dejar atrás la energía del año pasado.

Familia: una conversación pendiente sobre la organización del hogar se resolverá hoy con lógica y sin dramas.

Mente: te cuesta concentrarte en el exterior; prioriza las tareas que puedas hacer en solitario.

Número de la suerte: 12.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Día de recados, correos y muchas llamadas. Tu capacidad para comunicar detalles complejos será tu gran virtud en este regreso a la actividad.

Entorno: un hermano o vecino te pedirá un favor práctico. Ayudarle te hará sentir útil y conectado.

Aprendizaje: es un momento ideal para apuntarte a ese curso técnico que mejorará tu CV.

Número de la suerte: 3.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La Luna en Virgo te obliga a mirar tus cuentas con lupa. Es el día de hacer balance de los gastos navideños y trazar un plan de ahorro serio.

Finanzas: descubrirás una suscripción o un gasto innecesario que puedes cortar de raíz.

Autoestima: tu valor no depende de lo que tienes, sino de tu capacidad para gestionar tu vida.

Número de la suerte: 8.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

¡La Luna está en tu signo! Te sientes en tu elemento. Tienes la claridad necesaria para liderar la vuelta a la rutina de todos los que te rodean.

Personal: es tu día de «puesta a punto». Organiza tu agenda, tu ropa y tus metas. El orden externo te dará paz mental.

Imagen: tu pulcritud y profesionalismo abrirán puertas hoy.

Número de la suerte: 1.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Sientes la necesidad de ir un poco más despacio que el resto del mundo. Es un día de balance espiritual y de cerrar capítulos internos antes de lanzarte a la acción.

Foco: la meditación y el silencio serán tus mejores aliados frente al estrés del regreso.

Secreto: podrías enterarte de algo en el trabajo que te conviene guardar para ti por ahora.

Número de la suerte: 9.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tus metas sociales y grupales cobran importancia. Es el momento de contactar con colaboradores o amigos para poner en marcha los proyectos de 2026.

Social: tu red de contactos será muy eficiente hoy. No dudes en pedir referencias o ayuda técnica.

Esperanza: ves el futuro con un realismo optimista muy constructivo.

Número de la suerte: 11.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu carrera está bajo el foco. El Sol en Capricornio y la Luna en Virgo te exigen resultados tangibles. Menos aventura y más estructura, Sagitario.

Éxito: un superior se fijará en tu capacidad para resolver problemas prácticos. No te distraigas.

Imagen: proyectas una imagen de seriedad y confianza muy necesaria en este momento.

Número de la suerte: 10.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En tu temporada, la energía de tierra de hoy te impulsa a expandir tus fronteras pero con los pies en el suelo. Es un día ideal para trámites legales o estudios.

Viajes: si tienes que planificar un desplazamiento de trabajo, hoy es el día perfecto para cuadrar la logística.

Mente: tu capacidad de análisis es invencible. Aprovecha para resolver dilemas complejos.

Número de la suerte: 22.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Día de investigación y gestión de recursos ajenos. Podrías estar lidiando con temas de bancos, seguros o deudas pendientes con mucha eficiencia.

Transformación: descubres un patrón de comportamiento que quieres cambiar. Hoy tienes la fuerza para empezar el proceso.

Intimidad: buscas la honestidad. Menos charla superficial y más conexión real.

Número de la suerte: 6.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna frente a tu signo pone el foco en tus relaciones. Tu pareja o socios te pedirán que seas más práctico y menos soñador hoy.