La fortuna ha vuelto a repartir ilusión este martes, 6 de enero de 2026, coincidiendo con la festividad de los Reyes Magos. Además de los tradicionales sorteos extraordinarios, la ONCE ha celebrado sus citas diarias habituales, dejando premios en diversos puntos de la geografía española a través del Cupón Diario y el Super Once.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de este martes ha sido el 26830. La suerte se ha completado con la serie 047, que otorga el premio especial de «La Paga»: 36.000 euros al año durante los próximos 25 años.

Este sorteo, que forma parte de la historia de España desde 1939, ofrece de lunes a jueves premios de 35.000 euros a las cinco cifras y recompensas menores para las terminaciones y aproximaciones.

Super Once: Combinación ganadora

Para los participantes del Super Once, el sorteo de hoy ha arrojado una combinación marcada por una amplia distribución de números en la matriz de 80. Los 20 números premiados han sido los siguientes:

01, 04, 08, 15, 16, 18, 25, 31, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 57, 62, 74, 75 y 83.

En este juego, los premios dependen de la cantidad de números elegidos (entre 5 y 11) y del importe de la apuesta realizada, permitiendo múltiples categorías de ganadores según los aciertos obtenidos dentro de esta combinación de 20 cifras.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Aunque se ha verificado la información, no nos hacemos responsables de posibles errores u omisiones. La única lista oficial válida y vinculante es la que proporciona la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales de venta y su página web. Se recomienda guardar el boleto en buen estado hasta comprobarlo en un punto de venta autorizado.

