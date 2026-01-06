El santoral católico conmemora hoy, 7 de enero, la festividad de San Raimundo de Peñafort, presbítero de la Orden de Predicadores (Dominicos). Fue una de las mentes jurídicas más brillantes de la Edad Media, cuya labor como codificador del Derecho Canónico y su espíritu misionero dejaron una huella profunda en la historia de la Iglesia.

San Raimundo de Peñafort

Nacido en el castillo de Peñafort (Barcelona) hacia 1175, Raimundo destacó desde joven por su inteligencia, llegando a ser profesor de derecho en la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa de su época.

Codificador del Derecho: El Papa Gregorio IX le encargó la monumental tarea de recopilar y ordenar todas las leyes y decretos de la Iglesia que estaban dispersos. El resultado fueron las «Decretales» , que sirvieron como base del Derecho Canónico durante casi siete siglos (hasta 1917).

Misionero y Confesor: Fue confesor del Papa y del rey Jaime I de Aragón. Junto a San Pedro Nolasco, colaboró en la fundación de la Orden de la Merced para la redención de cautivos cristianos.

El Milagro de la Capa: Una famosa leyenda cuenta que, estando en Mallorca, el rey le prohibió marcharse. Raimundo extendió su túnica sobre el mar, ató un extremo a su báculo a modo de vela y navegó milagrosamente sobre ella hasta Barcelona.

Patronazgo: Es el Patrón de los juristas, abogados y de las facultades de Derecho. Falleció a los 100 años de edad, siendo venerado por su humildad a pesar de su inmensa sabiduría.

Otros santos que se celebran el 7 de enero

Junto al santo catalán, en esta jornada la Iglesia recuerda a:

San Polieuto de Melitene, mártir: Soldado romano del siglo III en Armenia. Fue el primer mártir de su ciudad al negarse a ofrecer sacrificios a los dioses paganos, alentado por su amigo San Nearco. Su historia inspiró famosas tragedias literarias francesas.

San Luciano de Antioquía, presbítero y mártir: Gran erudito bíblico del siglo IV que revisó los textos de las Sagradas Escrituras. Murió de hambre y tortura en prisión tras confesar repetidamente: «Soy cristiano».

San Ciro de Constantinopla, patriarca: Obispo del siglo VIII que sufrió el destierro por defender la ortodoxia frente a las presiones imperiales.

San Crispino de Pavía, obispo: Pastor del siglo V en el norte de Italia, recordado por su defensa de la población durante las invasiones de los pueblos del norte.

San Valentiniano de Coira, obispo: Obispo suizo del siglo VI conocido por su caridad con los prisioneros y los pobres.

Beatos