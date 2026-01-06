La frontera de Ceuta vive este martes 6 de enero de 2026 una de sus jornadas más críticas. El paso del Tarajal se encuentra desbordado por el masivo regreso de ciudadanos que han pasado las festividades en Marruecos, registrando colas kilométricas que en el lado marroquí superan las 10 horas de media, llegando incluso a reportarse esperas de 18 horas en los momentos de mayor saturación.

Este colapso coincide con el fin de las vacaciones escolares y navideñas, generando una especie de «Operación Paso del Estrecho» a pequeña escala pero de gran intensidad.

Radiografía del colapso: Vehículos vs. Peatones

La situación es dispar dependiendo del modo de transporte utilizado para cruzar hacia la ciudad autónoma:

• Vehículos particulares: Es el sector más afectado. La hilera de coches en el lado marroquí es incesante y los trámites aduaneros se han ralentizado progresivamente a lo largo del día. Las fuentes policiales confirman que la acumulación de vehículos ha convertido el acceso en una «frontera-trampa».

• Peatones: Aunque la situación es más ágil, no están exentos de demoras. El tiempo medio para cruzar a pie se sitúa por encima de la hora de espera.

• Lado ceutí: A diferencia de lo que ocurre para entrar en España, la salida desde Ceuta hacia Marruecos presenta una circulación fluida y sin incidencias destacables. El área de embolsamiento de Loma Colmenar funciona con normalidad para gestionar la salida de la aduana.

Causas de la saturación

Varios factores han confluido para generar este bloqueo este 6 de enero:

1. Operación Retorno: Miles de ciudadanos marroquíes residentes en Europa y ceutíes que visitaron a familiares durante las fiestas regresan simultáneamente a sus hogares.

2. Trámites aduaneros: La exhaustividad en los controles del lado marroquí y español, sumada al alto volumen de viajeros, ha generado un cuello de botella difícil de digerir para la infraestructura actual.

3. Falta de alternativas: El Tarajal es el único punto de conexión terrestre en la zona, lo que concentra toda la presión migratoria y comercial en un solo punto.

Recomendaciones a los viajeros

Las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto cruzar la frontera en las próximas horas:

• Consultar portales en tiempo real: Utilizar las nuevas herramientas digitales de información sobre el estado del Tarajal para evitar las horas punta.

• Paciencia y provisiones: Debido a las esperas extremas, se aconseja llevar agua y alimentos, especialmente si se viaja con menores o personas mayores.