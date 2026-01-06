La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha blindado el futuro financiero de su torneo más internacional. Según los últimos acuerdos alcanzados, la Supercopa de España continuará disputándose en Arabia Saudí hasta el año 2030, consolidando un modelo de negocio que genera ingresos millonarios para el fútbol nacional.

Sin embargo, el calendario internacional obligará a un cambio de escenario puntual: la edición de 2027 se trasladará a Doha (Qatar).

El «paréntesis» catarí de 2027

El traslado a Doha para el año 2027 no responde a una ruptura con Arabia Saudí, sino a una cuestión de saturación de infraestructuras. El territorio saudí albergará entre enero y febrero de ese año los primeros Juegos Olímpicos de Esports y la Copa Asiática, lo que imposibilita la logística del torneo español.

La RFEF está a punto de cerrar el acuerdo con Qatar para que Doha tome el relevo como sede excepcional, manteniendo el formato de «Final Four» y el alto nivel de ingresos televisivos y de patrocinio.

Un negocio de 50 millones de euros

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha defendido con firmeza este modelo frente a las críticas, comparando los beneficios actuales con los de ediciones anteriores:

• Evolución económica: Mientras que la última edición en Marruecos generó apenas 1 millón de euros, el actual contrato con Arabia Saudí reporta más de 50 millones de euros anuales.

• Reparto para los clubes: De esa cifra, la mitad se destina directamente a los clubes participantes. Además, este año se generarán 26 millones de euros destinados íntegramente a los equipos de categoría nacional, algo que, según Louzán, sería «imposible» sin estos ingresos externos.

Desglose de ingresos por edición

El formato actual se ha convertido en una pieza clave para la sostenibilidad del fútbol español, aportando anualmente:

• 27 millones de euros por patrocinio.

• 11 millones de euros por derechos audiovisuales.

• 10 millones de euros por servicios generales.

• 3 millones de euros destinados a logística (desplazamientos y alojamiento).

Con la edición de este 2026 ya en marcha, se cumplen cinco años de trayectoria en Oriente Medio, solo interrumpidos en 2021 por la pandemia, cuando el torneo se refugió en el estadio de La Cartuja en Sevilla.