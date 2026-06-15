VITORIA, 15 de junio de 2026 – La exmilitante socialista Leire Díez, actualmente bajo el foco judicial por presuntas maniobras contra fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), así como por supuestas mordidas en contratos públicos, ha concedido una entrevista al diario El Correo en la que asegura conocer «mucho más de lo que aparece en las agendas» y lanza duras críticas contra la investigación y la cúpula del PSOE.

«Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo», afirma tajante Díez, quien sostiene que se está construyendo un «relato falso» a su alrededor. Según su versión, la causa judicial tiene un trasfondo político: «Me están utilizando como llave inglesa para llegar a Pedro Sánchez».

Cargas contra el informe de la UCO y Santos Cerdán

Díez ha defendido firmemente su inocencia, asegurando que «nada de lo que se ha hecho es delito», y ha arremetido contra la solidez de los informes policiales que la incriminan.

Crítica a la investigación: Ha calificado el informe de la UCO de deficiente, acusando a la Fiscalía de limitarse a hacer un «copia-pega». «Mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor», ha llegado a asegurar.

Ha calificado el informe de la UCO de deficiente, acusando a la Fiscalía de limitarse a hacer un «copia-pega». «Mi hija de tres años es capaz de argumentármelo mucho mejor», ha llegado a asegurar. El foco en otros investigados: La exmilitante socialista ha cuestionado los criterios del caso, preguntándose públicamente «dónde está la patrimonial de (Santos) Cerdán», también investigado por la presunta trama de comisiones.

La exmilitante socialista ha cuestionado los criterios del caso, preguntándose públicamente «dónde está la patrimonial de (Santos) Cerdán», también investigado por la presunta trama de comisiones. Dudas sobre las cuantías: Díez ha puesto en duda el relato de las comisiones ilegales aludiendo al ingreso en prisión de otro de los implicados: «Han metido a un tío a la cárcel seis meses porque supuestamente, según el magistrado, se ha llevado un 1 % de los millones de las adjudicaciones… pero cinco millones no los puedes esconder en cualquier lado».

El «defecto» de Pedro Sánchez

A pesar de que las investigaciones buscan presuntos vínculos con el entorno de Moncloa, Díez ha desmarcado completamente al presidente del Gobierno de su situación personal, asegurando que no lo conoce de nada: «En mi vida he estado con él».

No obstante, no ha dudado en opinar sobre su liderazgo y la gestión de su círculo cercano:

«(Pedro Sánchez) tiene un defecto: se rodea de gente que no es capaz de decirle las cosas. Por lo que me han dicho, tiene tal carácter que está todo el mundo acojonado porque nadie se atreve a decirle nada».

El caso continúa en fase de instrucción mientras se analizan los contratos públicos bajo sospecha y el presunto espionaje a los investigadores del caso.