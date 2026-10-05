MADRID.— Los ministros del ala socialista del Gobierno han reaccionado de forma coordinada a la convocatoria anticipada de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre anunciada por Pedro Sánchez. A través de varios mensajes en redes sociales, los miembros del Gabinete han secundado la disyuntiva planteada por el presidente, mostrando su confianza en que el electorado respaldará la continuidad del Ejecutivo frente a lo que han calificado como una opción de “involución” impulsada por la alianza entre el Partido Popular y Vox.

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La ministra portavoz y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la gestión realizada a lo largo de la legislatura y ha centrado el foco de la precampaña en políticas sociales como la vivienda y los derechos públicos. “Se acabó el ruido. Hemos gobernado. Hemos avanzado. Y el 29N vamos a seguir haciéndolo”, ha manifestado Saiz en su perfil de la red social X, asegurando que la formación se volcará en la movilización ciudadana de cara a la cita con las urnas.

En la misma línea, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su convicción de que el PSOE logrará un resultado favorable a finales de noviembre. Acompañando su mensaje con una imagen de la obra Breviario de una campaña electoral, de Quinto Tulio Cicerón, el titular de Justicia ha pronosticado una remontada del candidato socialista que impida la articulación de una mayoría alternativa de gobierno entre populares y Vox.

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