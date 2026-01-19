Don Felipe y Doña Letizia han decidido modificar sus compromisos internacionales para trasladarse mañana martes a la zona de la tragedia ferroviaria. Zarzuela ha confirmado que los Reyes estarán en Córdoba para mostrar su apoyo a los heridos y acompañar a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de Adamuz.

Los monarcas, que se encuentran actualmente en Grecia, han enviado un mensaje oficial trasladando su «más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos» por el siniestro que ha conmocionado al país.

Un viaje relámpago a Grecia

La agenda de la Familia Real se ha visto condicionada por la actualidad nacional. Aunque asistirán al entierro de la princesa Irene de Grecia este lunes en Atenas, han decidido acortar su estancia al máximo:

• Asistencia confirmada: Estarán presentes en el funeral y el entierro de la tía del Rey Felipe VI.

• Cancelación de la recepción: Los Reyes han declinado asistir a la recepción posterior al funeral para organizar su retorno inmediato a España.

• Seguimiento constante: Desde su llegada a la capital helena, Sus Majestades han seguido con «preocupación» la evolución del recuento de víctimas y las labores de rescate.

Apoyo institucional a las víctimas

La visita de los Reyes a Córdoba busca reforzar la respuesta institucional ante una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años. Se espera que mañana recorran los puntos de atención a los afectados y se reúnan con los equipos de emergencia, incluyendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los servicios sanitarios andaluces.

Con este gesto, la Corona se suma al parón de la agenda política nacional, priorizando el acompañamiento a las víctimas en un momento de máximo dolor.