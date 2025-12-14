El sorteo de la Lotería Nacional celebrado el sábado 13 de diciembre de 2025 ha repartido miles de premios. El Primer Premio ha sido para el número 16.149, que otorga 60.000 euros por décimo, y el Segundo Premio ha correspondido al 54.299.
Primer y segundo premio
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ya tiene sus resultados oficiales. Los premios principales han sido:
• Primer Premio (60.000 € por décimo): 16.149
• Segundo Premio (12.000 € por décimo): 54.299
Premios menores por aproximaciones y terminaciones
Además de los premios principales, se han repartido recompensas por terminaciones y series:
• Premios de Cuatro Cifras (150 € por décimo):
• 2814, 4072, 6871 y 8423
• Premios de Tres Cifras (30 € por décimo):
• 027, 042, 127, 167, 191, 250, 283, 388, 462 y 873
• Premios de Dos Cifras (12 € por décimo):
• 03, 13, 34, 38, 52, 57, 61 y 88
• Reintegros (6 € por décimo):
• Terminaciones en 5, 7 y 9
Aviso Importante: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.