A continuación, le ofrecemos toda la información sobre los sorteos del Sueldazo de la ONCE y el Super Once celebrados el sábado 13 de diciembre de 2025. El Sueldazo repartía un premio principal de 5.000€ al mes durante 20 años más 300.000€ al contado.

Resultado del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo es el sorteo especial de la ONCE que se realiza los fines de semana.

El número premiado con el primer premio (5.000€ al mes durante 20 años más 300.000€ al contado) ha sido:

• Número: 48252

• Serie: 041

Los cuatro números adicionales, premiados con 2.000€ al mes durante 10 años, han sido:

• 47165 de la serie 035

• 58380 de la serie 026

• 09196 de la serie 003

• 60492 de la serie 002

Resultado del Super Once

El Super Once es un juego de loterías que se celebra diariamente. El sorteo consiste en una combinación ganadora de 20 números de un total de 80.

La combinación ganadora del Super Once ha sido:

03, 16, 17, 19, 27, 28, 36, 37, 40, 51, 53, 54, 55, 58, 62, 72, 73, 74, 79 y 85

Aviso Importante: Este medio informa del resultado a título informativo. La única lista de premios y aciertos válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.