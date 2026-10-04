Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Lototurf el domingo 4 de octubre de 2026. Los datos ofrecidos han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La información se ha difundido para conocimiento público y para consulta de las personas residentes en Ceuta, atendiendo a los registros oficiales del sorteo.

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Se ha procedido a la comprobación de la combinación ganadora y de los elementos complementarios comunicados por la entidad gestora. A efectos informativos se detalla a continuación la combinación y las pautas básicas del juego.

Combinación ganadora: 03, 07, 11, 25, 29, 31 — Caballo ganador: 6 — Reintegro: 4

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

Se informa que las categorías de premio se determinan por el número de aciertos registrados en cada apuesta. Se consideran las categorías por seis aciertos como máxima categoría, categorías intermedias por cinco y cuatro aciertos (con o sin el caballo) y la categoría de reintegro para la devolución del importe de la apuesta cuando corresponda. La asignación concreta de los importes y el reparto entre acertantes se ajusta a los criterios y al fondo de premios definidos por la entidad organizadora.

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Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que Lototurf se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 31 y un número adicional denominado “caballo” entre el 1 y el 12. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. El sorteo de Lototurf se celebra, con carácter regular, los domingos, según el calendario fijado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que el plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los cobros deberán tramitarse conforme a los canales oficiales habilitados por SELAE. Los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente; los importes inferiores al umbral exento establecido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria quedarán, en su caso, exentos de retención, conforme a la normativa aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo ha sido gestionado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que existen otros operadores autorizados, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que desarrollan sorteos con distinta mecánica y periodicidad. La celebración dominical de Lototurf es parte de la programación regular que afecta a la ciudadanía de Ceuta y al conjunto del territorio nacional.

Verificación oficial

La información aquí recogida ha sido contrastada con las comunicaciones oficiales. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación oficial y datos complementarios se remite a la página de la entidad: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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