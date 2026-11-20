Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el viernes 20 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Bonoloto, Euromillones y ONCE.
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Bonoloto
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04 · 11 · 17 · 25 · 37 · 48
Complementario: 43
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Reintegro: 8
Noticia del sorteo: Bonoloto del 20 de noviembre: combinación ganadora y premios
Euromillones
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08 · 21 · 24 · 36 · 49
Estrellas: 01 · 08
El Millón: HPB41745
Noticia del sorteo: Euromillones del 20 de noviembre: combinación ganadora y premios
ONCE
Cuponazo
65988. Serie 079. 6.000.000 €. Reintegros 6 / 8
Noticia del sorteo: Cuponazo de la ONCE hoy, 20 de noviembre: número premiado
Eurojackpot
15, 28, 29, 34, 35. Soles 05, 09
Noticia del sorteo: EuroJackpot hoy, viernes 20 de noviembre: combinación ganadora
Mi día de la ONCE
11 de febrero de 2012 · número de la suerte 01
Super 11
02, 06, 12, 14, 16, 17, 20, 25, 26, 28, 35, 39, 58, 59, 64, 77, 79, 80, 82, 85. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
732. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.
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