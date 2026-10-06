Según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la edición del sorteo de Lototurf correspondiente al martes 6 de octubre de 2026 (2026-10-06). La combinación ganadora ha sido comunicada por el organismo oficial y se facilita a continuación para conocimiento público.

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La información se ofrece con base en las actas publicadas por SELAE; cualquier verificación o reclamación deberá dirigirse a la entidad emisora. En Ceuta, la gestión administrativa y el pago de premios se realizará conforme a los canales oficiales habilitados por SELAE.

Se informa de manera objetiva y administrativa sobre los resultados y la mecánica del juego, sin interpretación ni valoración. Los ceutíes interesados en confirmar participaciones o derechos podrán consultar los puntos de venta autorizados o la web oficial del organismo.

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La presente reseña describe la combinación ganadora, la mecánica del juego, las categorías de premio de carácter general y los procedimientos administrativos habituales.

Combinación ganadora: 07, 16, 19, 20, 28, 30 — Caballo ganador: 5 — Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Lototurf

Se comunica que la combinación ganadora indicada corresponde al sorteo señalado por SELAE. Las categorías de premio en Lototurf se determinan en función del número de aciertos en la columna principal y la coincidencia del caballo. De forma general, se distinguen categorías por 6 aciertos, por aciertos combinados con el caballo y por aciertos parciales; además, existe la categoría de reintegro.

No se incorporan en esta información importes ni número de boletos premiados, dado que dichos datos no han sido facilitados en la nota oficial consultada.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 31 y un número complementario conocido como caballo, entre el 1 y el 12. Según la normativa divulgada, la apuesta sencilla tiene un coste de 1 €.

Se indica asimismo que, conforme a la información remitida por SELAE, el sorteo se celebra todos los domingos y que la combinación publicada responde al sorteo fechado el martes 6 de octubre de 2026.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

El cobro de premios se regirá por los procedimientos administrativos establecidos por SELAE. El plazo para efectuar el cobro de los billetes premiados es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones y el umbral exento establecidos por la Agencia Tributaria.

En Ceuta, los beneficiarios deberán dirigir sus gestiones a los puntos autorizados o a la sede electrónica indicada por SELAE para la tramitación de premios.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Lototurf es gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en colaboración con los organismos competentes en materia de apuestas deportivas. La información relativa a fechas, combinaciones y procedimientos será la que se publique en los canales oficiales del operador.

Verificación oficial

La lectura definitiva de los resultados y cualquier dato complementario debe ser contrastada en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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