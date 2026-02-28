El Estadi de Son Moix acoge un duelo de máxima intensidad; le detallamos la información para seguir el encuentro y el estado de los equipos en la jornada 26

La jornada 26 de LALIGA EA Sports nos brinda este sábado, 28 de febrero de 2026, un enfrentamiento crítico en el Estadi de Son Moix. El RCD Mallorca recibe a la Real Sociedad a partir de las 18:30 horas, en un choque que se presenta como una auténtica final para los locales, inmersos en una delicada situación clasificatoria.

El contexto del encuentro

El Mallorca llega a este partido con la urgente necesidad de frenar su mala racha. Los bermellones encadenan tres derrotas consecutivas, la última de ellas ante el Celta de Vigo, resultado que les ha devuelto a la zona de descenso. Por su parte, la Real Sociedad aterriza en la isla tras haber sumado un empate en un disputado encuentro frente al Real Oviedo, buscando ahora reencontrarse con la victoria para escalar posiciones en la tabla.

¿Dónde ver el Mallorca – Real Sociedad hoy?

Para todos los aficionados que deseen seguir el partido en directo, estas son las opciones:

Televisión: El encuentro será retransmitido en España a través de DAZN LALIGA.

Previa y posibles alineaciones

El Mallorca afronta este desafío con bajas sensibles. El técnico Bittor Alkiza no podrá contar con Asano ni Jan Salas, ambos ausentes por lesión, mientras que Kumbulla continúa siendo baja debido a molestias en el muslo.

Posible once inicial del Mallorca:

Portería: Leo Román.

Leo Román. Defensa: Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Toni Lato.

Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raíllo, Toni Lato. Mediocampo: Omar Mascarell, Samú Costa, Antonio Sánchez, Sergi Darder.

Omar Mascarell, Samú Costa, Antonio Sánchez, Sergi Darder. Delantera: Jan Virgili, Vedat Muriqi.

Con la permanencia en juego, el conjunto local se verá obligado a ofrecer su mejor versión ante una Real Sociedad que siempre propone un juego exigente. Se espera un ambiente tenso y emocionante en Son Moix para un duelo que será, sin duda, una prueba de carácter para el equipo mallorquín.