La jornada de este sábado en el Gran Premio de Australia se perfila como un momento trascendental en el devenir del Mundial de MotoGP.

Marc Márquez y Jorge Martín, separados por dos puntos en el trazado de Phillip Island

La lucha por la primera posición de la parrilla de salida será uno de los focos principales de la jornada. El duelo entre Marc Márquez y Jorge Martín capta la atención del campeonato, al llegar a este evento del calendario separados por únicamente dos puntos en la clasificación general. Ambos pilotos afrontan el tramo final de la temporada con opciones de pelear por el título y con la necesidad de maximizar sus resultados en el exigente trazado australiano.

Lee tambien: Los favoritos en la carrera por el Balón de Oro 2026: las grandes figuras del panorama internacional marcan el pulso

Tras las tandas de entrenamientos iniciales en Phillip Island, la sesión de clasificación fijará el orden de salida. Posteriormente, la carrera Sprint entregará los primeros puntos del fin de semana, configurándose como un test competitivo de máxima exigencia previo a la carrera principal del domingo.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Horarios del sábado y retransmisión televisiva en directo del GP de Australia

La actividad programada para la jornada del sábado 24 de octubre arrancará de madrugada en horario peninsular español. Las sesiones de entrenamientos libres, clasificaciones y la carrera Sprint quedan distribuidas con los siguientes horarios oficiales:

Lee tambien: GP de Estados Unidos de F1: horarios y dónde ver la carrera

Moto2 | FP2: 00:25 horas

00:25 horas MotoGP | FP2: 01:10 horas

01:10 horas MotoGP | Q1: 01:50 horas

01:50 horas MotoGP | Q2: 02:15 horas

02:15 horas Moto3 | Q1: 03:45 horas Mundo

03:45 horas Mundo Moto3 | Q2: 04:10 horas Mundo

04:10 horas Mundo Moto2 | Q1: 04:40 horas Mundo

04:40 horas Mundo Moto2 | Q2: 05:05 horas

En España, el Gran Premio de Australia y el resto de carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP 2026 se pueden seguir en directo por televisión y en formato online a través de la plataforma DAZN. De igual forma, la emisión está disponible mediante los canales de DAZN integrados en la oferta de Movistar Plus+.