MADRID — Con el calendario futbolístico avanzando con fuerza en este tramo de la temporada, la carrera por alzarse con el Balón de Oro 2026 comienza a centrar las previsiones y los debates entre analistas y aficionados. Aunque el galardón dorado premia el rendimiento acumulado a lo largo de todo el año natural —ponderando tanto el curso de clubes como los torneos de selecciones de calado internacional—, las apuestas iniciales ya perfilan a los principales candidatos que opositan al cetro mundial.

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Entre las figuras que acaparan los pronósticos destacan los estandartes de los grandes clubes europeos y las jóvenes promesas consagradas que han brillado tanto en sus competiciones domésticas como en la máxima élite continental.

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Los principales aspirantes al galardón

Estrellas de la Premier League y LaLiga: Los jugadores con mayor protagonismo ofensivo en los gigantes de Inglaterra y España lideran las listas preliminares gracias a su regularidad anotadora y su peso decisivo en partidos clave de la UEFA Champions League.

Los jugadores con mayor protagonismo ofensivo en los gigantes de Inglaterra y España lideran las listas preliminares gracias a su regularidad anotadora y su peso decisivo en partidos clave de la UEFA Champions League. El impacto de las grandes competiciones: Los expertos recuerdan que el peso de los títulos colectivos y el rendimiento en los torneos de selecciones nacionales resultan determinantes para inclinar la balanza de los votantes en las últimas fases del año.

Los expertos recuerdan que el peso de los títulos colectivos y el rendimiento en los torneos de selecciones nacionales resultan determinantes para inclinar la balanza de los votantes en las últimas fases del año. Juventud y consagración: La pugna intergeneracional también marca la edición actual, donde futbolistas consolidados buscan revalidar o sumar su primer entorchado frente a la pujanza de la nueva hornada de talentos mundiales.

A medida que avancen los meses de competición y se acerquen las fases decisivas de la temporada de clubes, la lista definitiva de nominados y favoritos irá tomando forma definitiva de cara a la gala que distinguirá al mejor jugador del planeta.

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