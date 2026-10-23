MADRID — Con el calendario futbolístico avanzando con fuerza en este tramo de la temporada, la carrera por alzarse con el Balón de Oro 2026 comienza a centrar las previsiones y los debates entre analistas y aficionados. Aunque el galardón dorado premia el rendimiento acumulado a lo largo de todo el año natural —ponderando tanto el curso de clubes como los torneos de selecciones de calado internacional—, las apuestas iniciales ya perfilan a los principales candidatos que opositan al cetro mundial.
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Entre las figuras que acaparan los pronósticos destacan los estandartes de los grandes clubes europeos y las jóvenes promesas consagradas que han brillado tanto en sus competiciones domésticas como en la máxima élite continental.
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Los principales aspirantes al galardón
- Estrellas de la Premier League y LaLiga: Los jugadores con mayor protagonismo ofensivo en los gigantes de Inglaterra y España lideran las listas preliminares gracias a su regularidad anotadora y su peso decisivo en partidos clave de la UEFA Champions League.
- El impacto de las grandes competiciones: Los expertos recuerdan que el peso de los títulos colectivos y el rendimiento en los torneos de selecciones nacionales resultan determinantes para inclinar la balanza de los votantes en las últimas fases del año.
- Juventud y consagración: La pugna intergeneracional también marca la edición actual, donde futbolistas consolidados buscan revalidar o sumar su primer entorchado frente a la pujanza de la nueva hornada de talentos mundiales.
A medida que avancen los meses de competición y se acerquen las fases decisivas de la temporada de clubes, la lista definitiva de nominados y favoritos irá tomando forma definitiva de cara a la gala que distinguirá al mejor jugador del planeta.
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