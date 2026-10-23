El conocido periodista deportivo y subdirector del Diario AS se ha desplazado por iniciativa propia a la ciudad autónoma para arropar a los vecinos y mantener un encuentro con la Peña del Real Madrid.

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Redacción / Ceuta

El rostro y la voz del periodismo deportivo Tomás Roncero ha querido cambiar temporalmente los debates sobre el balón por un gesto de cercanía y solidaridad con la sociedad ceutí. El comunicador, reconocido por su fervor madridista, ha viajado a Ceuta con su familia y por sus propios medios para conocer de primera mano la realidad de la ciudad y trasladar su apoyo tras los meses complejos y de gran tensión vividos recientemente.

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Un emotivo encuentro en la Peña del Real Madrid

La agenda de Roncero en tierras ceutíes comenzó con una cálida acogida en la Peña del Real Madrid local, donde fue recibido entre aplausos por los aficionados. Durante el acto, el periodista compartió impresiones y reflexiones sobre el impacto anímico que han sufrido los ciudadanos:

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“Lo que pasó, a cualquiera le llega al alma, tienes que cambiar tus costumbres, te sientes profanado”, señaló Roncero. Asimismo, explicó los motivos de su viaje: “Lo hablé con mi mujer, ‘tendremos que ir para allá’, le dije, y por eso estoy aquí, para abrazarme simbólicamente con la ciudad, con los caballas. En España estamos jodidos con lo que ha pasado”.

Pasión futbolística y agenda institucional

Más allá del plano emocional y de su reivindicación de la belleza de la ciudad autónoma —pronosticando además un futuro prometedor para el AD Ceuta—, la visita tuvo hueco para la gran pasión del tertuliano: el fútbol. Acompañado de un buen ambiente y entre risas, Roncero debatió con los socios sobre la actualidad de la plantilla blanca, nombres propios como Vinicius y los próximos compromisos del equipo en la Champions League y el clásico.

Durante su estancia de varios días en la ciudad, el periodista tiene previsto mantener diversos encuentros, disfrutar de la gastronomía local y participar en una recepción oficial con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.