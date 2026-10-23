El centrocampista francés rompe su silencio sobre el sonado encontronazo con su compañero en el Real Madrid, un episodio que acabó con una fuerte sanción económica para ambos y dejó a Valverde lesionado.

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Redacción / Madrid

El vestuario del Real Madrid vuelve a situarse en el centro de la atención mediática después de las declaraciones de Aurélien Tchouaméni sobre el rifirrafe protagonizado con Fede Valverde. Aunque el club blanco optó en su día por imponer una multa de 500.000 euros a cada futbolista para calmar las aguas internas, el internacional francés ha querido terciar de nuevo en el asunto.

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«Indirectas y cosas así»

En una reciente intervención pública, Tchouaméni reconoció que la situación vivida estuvo lejos de ser agradable, admitiendo abiertamente que «hubo algo feo». Sin embargo, el centrocampista quiso matizar los hechos y negó rotundamente haber llegado a las manos con el uruguayo: «En un vestuario hay indirectas y cosas así, pero nunca me pegué con Valverde».

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El francés restó dramatismo a lo sucedido alegando que este tipo de tensiones puntuales pueden producirse en la alta competición e incluso comparó la dinámica de vestuario con situaciones habituales en ligas profesionales como la NFL. Asimismo, aseguró que tuvo que lidiar con numerosas llamadas de preocupación de su entorno tras filtrarse el rifirrafe.

Normalidad en el equipo

Para zanjar cualquier duda sobre la convivencia actual en la plantilla, Tchouaméni insistió en que la relación con su compañero es totalmente cordial: «Si hoy entras al vestuario, podrás ver que Valverde y yo estamos bien, no hay ningún problema entre los dos», defendiendo que su entendimiento sobre el terreno de juego tampoco se ha visto afectado.