El club calcula una importante marea caballa en Cádiz que podría verse incrementada con los desplazamientos de última hora para un duelo clave por la permanencia.

CÁDIZ — La AD Ceuta no estará sola este domingo en su visita a la ‘Tacita de Plata’. Las previsiones del club apuntan a que al menos 600 aficionados caballas se darán cita en las gradas del estadio Nuevo Mirandilla para animar a su equipo frente al Cádiz CF (16:15 horas), en una cita que se perfila como una de las mayores movilizaciones de la afición ceutí en lo que va de temporada.

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La cercanía geográfica y la idoneidad del horario convierten este desplazamiento en el más cómodo del calendario para la hinchada del Ceuta, permitiendo a los seguidores disfrutar de la jornada en suelo gaditano y regresar a casa tras la conclusión del encuentro.

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Un aforo que superará el cupo visitante

Aunque el Cádiz CF facilitó al conjunto visitante un paquete inicial de casi 400 entradas a un precio de 20 euros cada una, se da por hecho que la presencia de seguidores del Ceuta superará con creces esa cifra mediante la adquisición de localidades en otras zonas del estadio.

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Precedente optimista: La pasada campaña cerca de un millar de ceutíes arropó a su equipo en tierras gaditanas, reforzando el estrecho vínculo existente entre ambas ciudades.

La pasada campaña cerca de un millar de ceutíes arropó a su equipo en tierras gaditanas, reforzando el estrecho vínculo existente entre ambas ciudades. Margen de aumento: Aunque la estimación actual es algo más prudente (alrededor de 600 espectadores), las previsiones no descartan un repunte de última hora en el flujo de viajes desde la ciudad autónoma.

Rival directo en un momento convulso

El choque adquiere además una trascendencia deportiva de primer nivel. El conjunto dirigido por José Juan Romero se mide a un rival directo en la pugna por la permanencia en la categoría.

El Ceuta buscará rentabilizar la delicada situación que atraviesa el conjunto gaditano, inmerso en una notable incertidumbre institucional y deportiva a la espera de concretarse la llegada de Borja Jiménez a su banquillo. Con estos ingredientes, el equipo caballa saltará al césped gaditano con el objetivo de sumar tres puntos vitales impulsado por el calor de su afición lejos del Alfonso Murube.