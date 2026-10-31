El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el domingo 1 de noviembre de 2026 dos pleamares, a las 07:49 y a las 20:07, y dos bajamares, a las 00:47 y a las 13:40.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el domingo 1 de noviembre
|Hora
|Marea
|Altura
|00:47
|Bajamar
|0,38 m
|07:49
|Pleamar
|0,96 m
|13:40
|Bajamar
|0,59 m
|20:07
|Pleamar
|0,92 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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